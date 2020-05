The Dating Game Killer

‘The Dating Game Killer is not suitably for everyone’, luidt de disclaimer aan het begin van deze podcast. Met reden: de daden van de Amerikaanse seriemoordenaar Rodney Alcala zijn om koud van te worden. Amateurfotograaf Alcala joeg in de jaren zeventig en tachtig op jonge meisjes die hij meelokte voor fotoshoots en daarna gruwelijk mishandelde en vermoordde. In 1978 deed Alcala mee aan het televisieprogramma The Dating Game – vandaar die bijnaam. Hij had toen al een paar moorden achter de kiezen.

Het verhaal wordt afwisselend door een vrouwelijke en mannelijke voice-over verteld, maar er zijn geen interviews met betrokkenen in verwerkt. Dat maakt The Dating Game Killer wat eentonig. Het helpt niet dat de ronkende mannelijke vertelstem doet denken aan sensationele Discovery Channel-programma’s. Na de zoveelste beschrijving van hoe de „charmante” Alcala naar „tienermeisjes in niksige bikini’s” loert, wordt het ongemakkelijk.

Is The Dating Game Killer dan toch een aanrader? Ja, want natuurlijk wil iedereen weten hoe het kan dat een seriemoordenaar aan een razend populaire spelshow mee kon doen – en hoe de koppeling met zijn date afliep.