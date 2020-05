Minister wil alsnog onderzoek OVV naar vliegramp Faro uit 1992

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) zou toch onderzoek moeten doen naar mogelijke technische problemen van het Martinair-vliegtuig dat 28 jaar geleden verongelukte in het Portugese Faro. Dat heeft minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat, VVD) maandag laten weten aan de Tweede Kamer. Met het onderzoek lost Van Nieuwenhuizen een belofte van haar voorganger in.

In 2016 hield de OVV een verzoek van staatssecretaris Sharon Dijksma (Infrastructuur en Milieu, PvdA) af, die een onderzoek wilde na een uitzending van EenVandaag waarin werd gesuggereerd dat het toenmalige ministerie van Verkeer en Waterstaat na de ramp in 1992 informatie zou hebben achtergehouden over technische mankementen. De OVV wilde een deskundigenonderzoek afwachten dat was ingesteld in het kader van een rechtszaak.

Afgelopen januari bleek uit dit deskundigenonderzoek dat de overheid de nabestaanden van de vliegramp, waarbij 56 mensen om het leven kwamen, verkeerd heeft geïnformeerd over de oorzaak van de crash. Niet alleen een plots opstekende zijwind, ook het handelen van de bemanning speelde een rol bij het ongeluk. De rechtbank in Den Haag oordeelde dat de conclusie van de toenmalige Raad voor de Luchtvaart daarover, deels onjuist was.

De rechtszaak was aangespannen door 24 slachtoffers en nabestaanden, die vonden dat Martinair en de Raad voor de Luchtvaart cruciale informatie achterhielden om de piloten te ontzien. De rechtbank oordeelde dat de raad onjuist had gehandeld jegens de slachtoffers en nabestaanden.

‘Piloten beschermd’

Martinair-vlucht MP 495 crashte op 21 december 1992 in slecht weer op de luchthaven van Faro. Van de 340 inzittenden overleefden 54 passagiers en 2 bemanningsleden de ramp niet. Omdat het slechte weer als belangrijkste oorzaak werd beschouwd, werd Martinair niet aansprakelijk gesteld en bleven schadevergoedingen beperkt tot 250.000 gulden (113.445 euro).

Na de Kamerbrief van Van Nieuwenhuizen zal de Onderzoeksraad zelf besluiten of er een onderzoek komt. Een woordvoerder laat maandagavond aan NRC weten dat die beslissing nog moet worden genomen.