Man (25) op straat doodgeschoten in Rotterdam-Noord

In een woonwijk in Rotterdam-Noord is zondagavond een 25-jarige man doodgeschoten. Volgens de politie overleed het slachtoffer op straat aan zijn verwondingen. Ooggetuigen hebben twee in het donker geklede mannen zien wegrijden in een auto.

Een woordvoerder van de politie zegt tegen NPO Radio 1 dat de toedracht onderzocht wordt. Op industrieterrein de Spaanse Polder, op ongeveer tien minuten afstand van de plek waar de schietpartij plaatsvond, is niet lang erna een uitgebrande auto aangetroffen.

Het is nog onduidelijk of de brand verband houdt met het schietincident. „Het is een wonder dat niet meer mensen gewond zijn geraakt”, zegt de woordvoerder tegen NPO Radio 1.