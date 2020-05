Krol vindt financier voor Partij voor de Toekomst

De Partij voor de Toekomst heeft haar eerste geldschieter binnen. Oprichter Henk Krol, tot voor kort boegbeeld en fractievoorzitter van de ouderenpartij 50Plus, gaat in zee met de Brabantse ondernemer en vastgoedeigenaar Roel Praagman. Die stelt kantoorruimte aan de partij beschikbaar in een kapitale villa in het Noord-Brabantse Den Dungen.

Krol hoeft het eerste jaar slechts een symbolisch bedrag te betalen voor de villa, die volgens Praagman een geschatte marktwaarde heeft van 1,2 miljoen euro. Volgens Krol staat het pand leeg en fungeert zijn partij daar voorlopig als „antikraakwacht”. De geschatte huurwaarde wordt wel als donatie verwerkt in de boekhouding van de partij.

De zakenman zegt geen politieke carrière in de partij van Krol te ambiëren. Hij wil wel een plek in het bestuur en kunnen meepraten over de koers.

Pensioenvakbond

Praagman diende zich al eerder als geldschieter aan, toen nog bij de partijtop van 50Plus. Hij had plannen voor campagnes om het hele pensioenstelsel om te gooien en wilde de campagnes daarvoor wel voor zijn rekening nemen. In november 2019 werd hij in de Tweede Kamer ontvangen door Krol, partijvoorzitter Geert Dales en 50Plus-oprichter Jan Nagel.

Nagel zegt dat hij via 50Plus-Europarlementariër Toine Manders in contact was gekomen met Praagman. „Hij is met zijn vrouw bij mij thuis geweest om te praten over zijn pensioenplannen. Ik heb hem toen verder in contact gebracht met Krol en Dales en er is inderdaad verder met hem gesproken.”

Na een paar gesprekken zagen Krol en Dales in november af van verdere samenwerking, zo blijkt uit mailverkeer tussen Krol, Dales en Nagel. Met name Dales liet daarin weten weinig vertrouwen te hebben in „gefortuneerde ondernemers” die de partij grote publicitaire schade kunnen berokkenen: „Praagman ziet voor zichzelf een andere rol dan louter die van financier. Ik denk dat hij niet geschikt is om als woordvoerder voor het gedachtengoed van 50Plus op te treden.” De samenwerking tussen Praagman en 50Plus stierf daarmee een stille dood.

Over Praagman zelf was toen ook weinig bekend bij 50Plus. Hij had veel geld verdiend met zijn salarisadministratiebedrijf BCS. Verder staat hij bekend als kunstverzamelaar, onder meer van replica’s van Rembrandt van Rijn die vervaardigd zijn door de voormalige meestervervalser Geert Jan Jansen. Het maakt hem niet uit dat het om nepkunst gaat, zei hij in 2018 in het Brabants Dagblad. „Ik vind het de mooiste schilderijen ter wereld.”

Pensioenlegioen

Zijn politieke en economische ideeën ventte Praagman in 2018 uit in het televisieprogramma Business Class. Om daarin te mogen verschijnen betaalde hij zevenduizend euro, zegt hij. Via zijn stichting Gezond Verstand verkondigt hij dat het beheer van de Nederlandse pensioenreserves (1.400 miljard euro) anders moet. „Want dat geld is van de pensioenbetalers.” Hij hoopt dat de nieuwe partij van Krol zich daar sterk voor gaat maken, zegt hij desgevraagd. „Dat kan, als we een partij opbouwen die zo’n boodschap uitdraagt. Met die pensioenreserves hebben we een enorme hoeveelheid geld. Daar kunnen we nog jaren mee door, zelfs als de hele economie in elkaar dondert. Vorig jaar was het de bedoeling dat we met zo’n beweging van pensioengerechtigden een doorbraak in ons pensioenstelsel zouden forceren. Dat is toen niet doorgegaan. Nu is die politieke partij er wel.”

Bio-industrie

Zelf wil Praagman de Tweede Kamer niet in. „Ik ben 75 jaar en ik stel me een fractie voor van mannen van tussen de 50 en 60 jaar uit het zakenleven. Economen met gezond verstand”. Samenwerking met Femke Merel van Kooten, die vorig jaar uit de Partij voor de Dieren stapte en nu de beoogde nummer twee van de nieuwe partij is (ná Krol), vindt hij geen obstakel. „Ik heb inmiddels met haar gesproken en weet hoe zij denkt over de bio-industrie. Maar ik word ook niet goed als ik tweeduizend kippen in een hok zie. Daarom eet ik bijna alleen nog maar vis.”

Krol zegt dat hij nog niet met Praagman heeft gesproken over zijn politieke ideeën. „Hij was de eerste die me belde om mij te feliciteren met mijn vertrek uit 50Plus. Ik heb nog geen idee wat hij van ons verwacht, ik weet niet eens of hij inmiddels lid is of niet.”

Vorige week liet Henk Krol weten de seniorenpartij 50Plus achter zich te laten en een nieuwe partij te beginnen: de Partij voor de Toekomst. Met Femke Merel van Kooten, het Tweede Kamerlid dat vorig jaar zomer na ruzie uit de Partij voor de Dieren stapte, wil hij die nieuwe partij klaarstomen voor de Tweede Kamerverkiezingen, volgend jaar maart. Over een partijprogramma liet hij zich niet concreet uit. Krol richt zich nu vooral op het aantrekken van nieuwe leden en financiers.