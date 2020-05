In de Bundesliga wagen ze het er weer op

Het is een spannend experiment, waaraan het Duitse voetbal komend weekeinde begint. De coronacrisis is nog lang niet bedwongen, maar de Bundesliga en de tweede Bundesliga hervatten zaterdag de competitie. Om zo te redden wat er nog te redden valt van dit seizoen – en van de inkomsten van de clubs. De wedstrijden zullen zonder publiek worden gespeeld, maar mét de voor de inkomsten onmisbare televisiecamera’s. Een pakket hygiënische voorschriften en afspraken moet de kans op besmettingen beperken.

De Bundesliga is de eerste grote Europese voetbalcompetitie die het er na twee maanden gedwongen stilstand op waagt, als een pionier in het coronatijdperk. Binnen en buiten Duitsland kijkt men gespannen hoe het afloopt. En dan niet alleen of Bayern München ook dit jaar weer kampioen wordt, maar vooral ook of het lukt om de competitie onder deze moeilijke omstandigheden uit te spelen.

Want dat blijft heel onzeker. Wie daar nog aan twijfelde kon zaterdag zien hoe de hele onderneming al snel weer in de problemen kan komen. Dynamo Dresden, dat op de laatste plaats van de tweede Bundesliga staat, kreeg van de lokale ggd te horen dat de hele ploeg, inclusief trainer en begeleiders, twee weken in individuele quarantaine moet. Dus twee weken geen wedstrijden, en ook geen trainingen.

Twee spelers waren positief getest voor Covid-19. En omdat kort daarvoor de trainingen met alle andere spelers waren hervat, moet nu iedereen twee weken naar thuis. Terwijl degradatie dreigt.

Coronaprotocol

Ook als die twee weken voorbij zijn, kunnen de spelers niet meteen weer aantreden. Volgens het coronaprotocol van de koepelorganisatie DFL moeten ze eerst nog een week in quarantaine-trainingskamp, voordat ze weer mogen spelen.

Stel je eens voor, schreef de Frankfurter Allgemeine maandag in een commentaar, dat niet in Dresden twee spelers positief waren getest, maar bij Bayern München. En dat de huidige lijstaanvoerder (vier punten voor op Borussia Dortmund en vijf op RB Leipzig) pas in juni de draad weer kan oppakken om zich zo nodig terug te vechten naar de top, met een conditionele achterstand op de concurrentie? Dat zou een fiasco zijn, aldus de krant.

Vergezocht is het niet te vermoeden dat meer clubs met besmettingen te maken krijgen. Eerder werden bij FC Köln al bij drie spelers besmettingen geconstateerd – maar omdat de trainingen nog niet hervat waren, moesten alleen zijzélf in quarantaine, en niet de rest van de ploeg.

Aan regels om besmettingen te voorkomen ontbreekt het niet. Spelers en begeleiders worden zeer regelmatig getest, in elk geval één dag voor elke wedstrijd. (Voor de camera- en regiemensen die voor de tv-opnames moeten zorgen zijn zulke tests overigens niet voorzien, ook niet voor degenen die dicht op elkaar in de krappe regiewagens moeten zitten).

De stadions worden ingedeeld in drie zones, waar zich steeds maximaal honderd mensen mogen ophouden. Per wedstrijd worden maar tien journalisten toegelaten en vier ballenjongens of -meisjes. Supporters wordt op het hart gedrukt niet voor de lege stadions bijeen te komen.

UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin heeft de Bundesliga geprezen als „lichtend voorbeeld van hoe we het voetbal, met al z’n opwinding, emotie en onberekenbaarheid, weer in ons leven kunnen terugbrengen”. Maar volgens een peiling van de ARD is de helft van de Duitsers tegen hervatting van de competitie, slechts 36 procent vindt het een goed idee.

Voetbal is nu eenmaal een contactsport. Besmetting van de ene speler op de andere kan makkelijk plaatsvinden. Door de zware lichamelijke inspanning kunnen hijgende spelers besmette druppeltjes in de lucht tot diep in hun longen opzuigen. Zo lopen niet alleen zijzelf risico, maar ook hun partners en gezinnen.

Wat de spelers ervan vinden dat ze onderdeel zijn van dit grote experiment is niet helemaal duidelijk. Slechts een enkeling waagt het zich erover uit te laten.

Neven Subotic, van Union Berlin, beklaagde zich erover dat de spelers helemaal niet betrokken zijn bij het besluit de competitie te hervatten. Sören Bertram van FC Magdeburg (derde liga) zei: „We kunnen ons hoofd niet vrijmaken. Na een infectie kunnen we de rest van ons leven rondlopen met beschadigde longen.”

Ook sommige sportartsen wijzen op de gevaren waar de spelers aan worden blootgesteld. Niet alleen is er het risico van besmetting. Ook de kans geblesseerd te raken neemt toe, omdat spelers lang niet, of niet voldoende, hebben getraind en ze nu in korte tijd veel wedstrijden achtereen moeten spelen.

Niemand wordt gedwongen

Maar de sportbestuurders verzekeren vroom dat niemand wordt gedwongen om te spelen. Ze hopen dat alle clubs eind juni, als veel spelerscontracten aflopen, de negen nog uitstaande wedstrijden hebben gespeeld en de competitie klaar is.

Hoe serieus de meeste spelers de coronaregels eigenlijk nemen is moeilijk te zeggen. Salomon Kalou, van Hertha BSC, oogstte vorige week veel kritiek toen hij zijn volgers op Facebook via zijn telefoon live meenam, de kleedkamer in. Daar werden in strijd met de regels hartelijk handen geschut. De anderhalve meter afstand werd niet aangehouden. Was dit een pijnlijke uitzondering? Of juist een kijkje in hoe voetballers in de praktijk omgaan met de opgelegde beperkingen?