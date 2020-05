‘Dubbele nationaliteit 11.000 belastingbetalers reden voor extra controle’

De Belastingdienst heeft tussen 2012 en 2015 ruim 11.000 mensen met een dubbele nationaliteit strenger gecontroleerd dan andere Nederlanders. De fiscus bevestigt maandag aan Trouw en RTL Nieuws dat een tweede paspoort een van vijf selectiecriteria was om belastingbetalers aan een extra controle te onderwerpen bij hun aangiften voor de inkomstenbelasting. Als iemand aan alle criteria voldeed, dook de Belastingdienst dieper in diens zaak.

Het is al langer bekend dat de fiscus gegevens over extra paspoorten een rol heeft laten spelen in risico-inschattingen van mogelijke fraude. Zo zei de dienst vorig jaar tegen NRC dat tot 2015 gegevens over (tweede) nationaliteit in de Basisregistratie Personen zaten en dat deze BRP werd gebruikt voor controles. Toen zei de fiscus dat er „tientallen indicatoren” waren voor risicoselectie.

Nu spreekt de dienst van vijf selectiecriteria, waarvan afkomst doorslaggevend was. Voldeed je aan vier criteria, maar had je geen dubbele nationaliteit, dan vond er geen extra controle plaats, schrijven Trouw en RTL Nieuws. Het is bovendien nieuw dat de dienst details bevestigt over de grootte van de groep benadeelden en de periode waarin de strengere controles plaatsvonden.

Toeslagenaffaire

De kwestie rondom afkomst en extra controles kwam aan het licht door onderzoek van RTL Nieuws en Trouw naar een groep van zo’n driehonderd ouders rondom een gastouderbureau in Eindhoven. Ze werden door de dienst valselijk beschuldigd van fraude met kinderopvangtoeslagen. De fiscus vorderde grote bedragen terug en zette hun toeslagen stop. De afdeling van de Belastingdienst die zich bezighoudt met deze toeslagen ontkent al langer - en ook maandag weer - etnisch te hebben geprofileerd.

Toenmalig staatssecretaris van Financiën Menno Snel (D66) stapte vorig jaar december op om de zogeheten toeslagenaffaire. In maart werd bekend dat het kabinet voor een half miljard euro ouders compenseert die gedupeerd zijn. De Autoriteit Persoonsgegevens onderzoekt momenteel discriminatie van de Belastingdienst bij het opsporen van fraude.