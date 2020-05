De flirtende verkoper bleek een psychopaat in proeftijd

Podcast en miniserie De verdwijning van Britta Cloetens Productie: Caroline Van den Berghe en Dirk Leestmans (VRT) Drie afleveringen van 25 minuten. Via Spotify, VRT en YouTube. ●●●●●

Als de Vlaamse bankmedewerkster Britta Cloetens (25) haar oom niet had verteld dat ze op 23 april 2011 garages zou bezoeken voor een nieuwe auto, dan was verkoper Tijl T. (toen 29) nooit in beeld gekomen als haar laatste contact. Gevraagd naar het bezoek van een jonge vrouw, zocht T’s baas in het bedrijfssysteem. Daar vond de Honda-dealer een offerte op haar naam. Aangemaakt maar nooit uitgewerkt door T., die toen als enige in de zaak was en inmiddels op vakantie met verloofde en dochtertje.

Het moet haar laatste dag geweest zijn, leren we in aflevering één van de driedelige podcast De verdwijning van Britta Cloetens, die eerder als miniserie verscheen bij de VRT en op het YouTube-kanaal van de Belgische politie. De productie valt op vanwege het uitzenden van verhoren die doorgaans alleen voor betrokkenen toegankelijk zijn. We horen ook de naasten van de alleenwonende Britta. Haar buren over de was die ze ‘s nachts buiten had laten hangen, haar moeder die door Britta’s werkgever gebeld werd (waar ze bleef) en de oom die bij garages in Wilrijk, net onder Antwerpen, navraag deed. We leren Britta via hen kennen als rustige vrouw die droomde van een relatie en kinderen. Niet het type dat de politie in eerste instantie voor ogen had: een vrouw die na een wild avondje stappen met een man was meegegaan en vast zo weer opduikt.

Britta zou niet meer opduiken. Een blik op het strafblad van de verkoper – hij liep in zijn proeftijd vanwege een reeks delicten, waaronder aanranding – schudde de politie wakker. In T’s auto werden haren en bloed van Britta gevonden. „Ik wens daar niets over te verklaren”, horen we T. herhalen. Pas toen het net zich om hem sloot, ging hij praten. Britta zou op zijn avances ingegaan zijn, maar wees hem tijdens het vrijen opeens af. Ze zou aangekondigd hebben naar de politie te stappen, verklaarde T. In die stress zou hij per ongeluk de klep van de kofferbak op haar hoofd hebben laten vallen. Hij beweert dat hij toen geschrokken vaststelde dat ze geen pols meer had. In een opwelling besloot hij het lichaam ergens heen te rijden en te begraven. Waar weet hij niet meer, zegt hij sinds dat verhoor.

„Je kunt een pols opnemen om vast te stellen of iemand nog leeft”, zegt de forensisch arts daarover, „of om zeker te weten dat iemand dood is.” De ondervragers besloten met T. rond te rijden in de hoop dat hij zich de begraafplek kon herinneren. Er werd 2.000 kilometer afgelegd. Tevergeefs. Het vermoeden is dat T. helemaal niet wil dat Britta gevonden wordt, omdat haar werkelijke doodsoorzaak dan aan het licht komt. In 2015 kon moord niet bewezen worden, alleen doodslag. Tijl T. kreeg dertig jaar cel, een forse straf voor doodslag, maar wel met de kans op vervroegde vrijlating in 2026.

Charmant en opvliegend

De verdwijning van Britta Cloetens intrigeert vanwege T’s kalme proceshouding en onschuldige uitstraling. Is deze vriendelijk ogende man, die gewoon aan het werk was, een moordenaar? Zelfs als je hem als voyeur aan het werk ziet in de garage (we zien zijn gezicht op beelden van zijn eigen verborgen camera, die hij installeerde in het plafond van een toilet) is het moeilijk een beest in hem te zien. Maar bij de bespreking van een persoonlijkheidstest, slaat je de schrik om het hart. „Hij is slim en sluw”, horen we in podcast en serie. „Een IQ van 130. Dit is een kernpsychopaat, het gruwelijkste van al.” De gladde prater T. scoorde maximaal op kenmerken als manipulatie, liegen, gebrek aan berouw en narcisme.

Ter zitting werd T. door oud-collega’s beschreven als effectieve verkoper. „Tijl werd best geapprecieerd”, tekende de Gazet van Antwerpen op. „Ik herinner hem als joviaal en charmant. Hij had ups en downs. Een hevig karakter.” T. kon nogal opvliegend zijn, en zeer eigenzinnig („his way or the highway”). Hij blowde veel, en gebruikte ook weleens zwaardere drugs.

Overtuigende theorie

De producenten, Caroline Van den Berghe en Dirk Leestmans, zetten de moordtheorie overtuigend neer, in de hoop op tips. Het geval T. geeft te denken over de rechtspraktijk: was hij al na zijn eerste delict gediagnosticeerd, dan had hij toch TBS moeten krijgen? Het betreft immers een gevaarlijke stoornis in de gewetensfunctie die hij aantoonbaar niet onder controle had.

Nu kon Tijl T. juist vanwege de gaven die zijn persoonlijkheidsstoornis met zich meebracht de reclassering om de tuin leiden en als een roofdier zijn prooien bespieden en besluipen. In een meer alerte rechtsstaat had Britta deze recidivist niet tegen het lijf hoeven lopen. Dat is wat schokt en blijft hangen na dit zorgvuldig uitgezochte, knap gemonteerde en rijk gedocumenteerde misdaadverhaal.

The Dating Game Killer

Wondery

6 afl. van gemiddeld 50 min.

●●●●●

‘The Dating Game Killer is not suitably for everyone’, luidt de disclaimer aan het begin van deze podcast. Met reden: de daden van de Amerikaanse seriemoordenaar Rodney Alcala zijn om koud van te worden. Amateurfotograaf Alcala joeg in de jaren zeventig en tachtig op jonge meisjes die hij meelokte voor fotoshoots en daarna gruwelijk mishandelde en vermoordde. In 1978 deed Alcala mee aan het televisieprogramma The Dating Game – vandaar die bijnaam. Hij had toen al een paar moorden achter de kiezen.

Het verhaal wordt afwisselend door een vrouwelijke en mannelijke voice-over verteld, maar er zijn geen interviews met betrokkenen in verwerkt. Dat maakt The Dating Game Killer wat eentonig. Het helpt niet dat de ronkende mannelijke vertelstem doet denken aan sensationele Discovery Channel-programma’s. Na de zoveelste beschrijving van hoe de „charmante” Alcala naar „tienermeisjes in niksige bikini’s” loert, wordt het ongemakkelijk.

Is The Dating Game Killer dan toch een aanrader? Ja, want natuurlijk wil iedereen weten hoe het kan dat een seriemoordenaar aan een razend populaire spelshow mee kon doen – en hoe de koppeling met zijn date afliep.

Cutthroat Inc.

ABC 20/20 en ABC Audio

5 afl. van 40 minuten, elke week een nieuwe aflevering

●●●●●

Cutthroat Inc. is geknipt voor de luisteraar die houdt van mysterieuze verhalen met een omlijsting van rariteiten. Denk aan eerdere shows als De Brand in het Landhuis, The Jungle Prince en The Missing Cryptoqueen.

Centraal staat de vermissing van de jonge Californiër Chris Smith, enige tijd nadat deze solo op een zeiltrip naar de Galapagos-eilanden vertrekt. Zijn familie maakt zich aanvankelijk geen zorgen: surfdude Chris is nu eenmaal avontuurlijk en gek op het water. Hij heeft een stressvolle periode achter de rug bij het bedrijf dat hij samen met een partner oprichtte. Zo af en toe moet Chris even off the grid.

Maar dan dwaalt Chris wel erg ver van de gebaande paden. Hij reist naar India en centraal Afrika, laat soms dagenlang niks horen of stuurt verwarrende e-mails over goudhandel en bloeddiamanten. Heeft dit iets te maken met zijn complottheorieën, waar hij voor zijn vertrek vaak over vertelde? Of doet iemand anders zich als Chris voor?

Steeds komen in het spannende Cutthroat Inc. eerdere aannames op losse groeven te staan. Het grondig uitgezochte verhaal is ook verteld in een tv-documentaire, maar die is in Nederland niet volledig te bekijken. En de podcast is toch veel spannender.

Cokevissers

WNL/NPO Radio 1, 5 afl. van gemiddeld 25 min.

●●●●●

Verbazing alom als de politie in het voorjaar van 2017 meer dan 260 kilo cocaïne vindt op een Urker viskotter. Hoe raakten vrome vissers verzeild in hardcore drugssmokkel? Misdaadjournalist Wouter Laumans (bekend van bestseller Mocro Maffia) dook erin en maakte er Cokevissers over.

Direct rijst de vraag: is Cokevissers wel true crime? Het verhaal is waargebeurd, maar wordt verteld door gefictionaliseerde personages, hun stemmen ingesproken door acteurs. Een oplossing voor het feit dat Laumans bronnen niet on the record te spreken kreeg. Het geeft de podcast de kneuterige charme van een ouderwets hoorspel, met een scène waarin een Urker dominee een galmende donderpreek houdt.

Verwarrend is dat sommige personages wel bestaan, maar gefingeerde namen kregen, terwijl andere verzonnen zijn. Welk personage in welke categorie valt, is onduidelijk. Bovendien bleek er een Urker visser te bestaan met exact dezelfde naam en bijna hetzelfde kotternummer als de gefingeerde hoofdpersoon, terwijl die niets met de zaak te maken heeft. Wie zich over deze verwarring en de gekunstelde accenten heen kan zetten, hoort hoe in Cokevissers een intrigerend verbond wordt ontrafeld tussen Urker vissers en de Amsterdamse maffia én steekt iets op over de Urker volksaard.