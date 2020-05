Trump voert aantal tests op en verplicht gezichtsmaskers in Witte Huis

Twitter gaat misleidende tweets over het coronavirus labelen Het bedrijf Twitter gaat stappen ondernemen om de verspreiding van nepnieuws over het coronavirus op het sociale mediaplatform tegen te gaan. Met waarschuwingen en labels moeten bezoekers de mogelijkheid krijgen om meer informatie over een bericht op te vragen. Met zo’n 300 miljoen bezoekers per maand is Twitter een van de grootste sociale mediaplatforms ter wereld. Volgens het bedrijf dienen de labels en waarschuwingsberichten “om aanvullende uitleg of verduidelijkingen te geven in situaties waarin de risico's van schade in verband met een Tweet minder ernstig zijn, maar waar mensen nog steeds verward of misleid kunnen worden door de inhoud. Dit maakt het gemakkelijker om feiten te vinden en weloverwogen beslissingen te nemen over wat mensen op Twitter zien”. Vanaf maandag zal Twitter alle berichten, ook de berichten die eerder zijn gepubliceerd, van zo’n label voorzien. In maart kondigde Twitter al aan dat tweets over het coronavirus, die een direct risico konden vormen voor de gezondheid van bezoekers, verwijderd zouden worden. Yoel Roth, integriteitsmanager bij het bedrijf, kondigt op Twitter aan dat de nieuwe richtlijnen ook gelden voor wereldleiders, wat een indirecte boodschap aan president Trump lijkt te zijn, die regelmatig op persoonlijke titel over het coronavirus tweet. Voorbeelden van de nieuwe waarschuwingslabels van Twitter. Foto Twitter Foto Twitter

In Marokko gestrande Nederlanders komen aan op Schiphol Een KLM-vlucht met daarin bijna 400 gestrande Nederlanders landt vanavond op luchthaven Schiphol. Dat laat de Nederlandse ambassade in Rabat weten. Het is de vierde repatriëringsvlucht vanuit Marokko en de eerste die door KLM verzorgd wordt. De eerste drie vluchten werden door TUI uitgevoerd. Nadat Marokko een strenge noodtoestand afkondigde om de uitbraak van het coronavirus in het land te kunnen bestrijden, kwamen 2.400 Nederlanders vast te zitten in Marokko. Onderhandelingen over de repatriëring van deze groep verliepen moeizaam. De afgelopen twee weken lijkt er eindelijk schot in de zaak te zijn gekomen en hebben honderden Nederlanders naar huis kunnen vliegen. Er zouden nog zo’n 1.500 Nederlanders vastzitten in Marokko. Lees ook: Hoe Marokko Nederland laat spartelen



Trump voert aantal tests op en verplicht gezichtsmaskers in Witte Huis De Verenigde Staten steken elf miljard dollar in het verhogen van de nationale testcapaciteit. Dat heeft president Trump bekendgemaakt op een persconferentie op maandag. Het massaal testen van de Amerikaanse bevolking is onderdeel van het plan van de regering om de economie te heropenen. Volgens Trump worden er elke dag 300.000 Amerikanen getest en zijn er de afgelopen tijd 5.000 nieuwe testapparaten in 700 laboratoria in alle staten in de VS geplaatst. Daar moeten de komende weken honderden testlocaties in apotheken en supermarkten bijkomen. Eerder op de dag melden Amerikaanse media op basis van een interne memo dat medewerkers van het Witte Huis verplicht gezichtsmaskers moeten gaan dragen. De maatregelen zijn aangekondigd nadat in korte tijd twee medewerkers van het Witte Huis positief testten op het coronavirus. De maatregelen geldt niet als mensen achter hun bureau werken. Trump zelf zou hebben aangegeven geen gezichtsmasker te gaan dragen. Lees ook: Trump in de aanval tegen Democratische gouverneur van Michigan In de Verenigde Staten zijn inmiddels meer dan 81.000 doden door de gevolgen van het coronavirus geregistreerd. Er zijn meer dan 1.38 miljoen bekende besmettingen. Ondanks de nog steeds oplopende cijfers riep Trump staten op beperkingen te versoepelen. Volgens de president doen met name Democratische staten weinig moeite om maatregelen op te heffen om zijn herverkiezingskansen te schaden. Hij zei dat door maatregelen als social distancing ook mensen overlijden, bijvoorbeeld door drugsverslavingen of zelfmoord. Delen van de staat New York, waar zeker 22.000 mensen zijn overleden aan het coronavirus, zullen vanaf deze week wel heropend worden. Zo mogen fabrieken weer open en mag de bouwsector weer aan het werk. Gouverneur Andrew Cuomo noemde het “een opwindende fase”. De stad New York zal tot zeker juni nog gesloten blijven. Hoewel de cijfers in de stad steeds beter worden is er volgens autoriteiten nog geen reden om mensen weer aan het werk laten gaan.