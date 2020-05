Acteur en komiek Jerry Stiller overleden (92)

De Amerikaanse acteur en komiek Jerry Stiller, die schitterde in de rol van de opvliegende Frank Constanza in hitserie Seinfeld, is op 92-jarige leeftijd overleden. Zijn zoon, Hollywood-acteur Ben, maakte het nieuws maandag bekend op Twitter. Jerry Stiller stierf een natuurlijke dood.

Stiller speelde tijdens zijn meer dan zes decennia omspannende carrière in tientallen films en series. Later in zijn loopbaan vertolkte hij vaak de rol van verongelijkte, boze grootvader. Hoewel hij in minder dan dertig van de honderdtachtig Seinfeld-afleveringen te zien is, is Frank Constanza een van de meest memorabele personages uit de serie. Daarna speelde hij in komedieserie The King of Queens een soortgelijk type.

Jerry Stiller als Frank Constanza:



Komisch duo

Stiller werd bekend in de jaren vijftig toen hij samen met zijn vrouw Anne Meara als komisch duo geregeld optrad in Amerikaanse televisie- en radioshows. Begin jaren negentig was zijn carrière op een dood punt beland toen Jerry Seinfeld hem belde. Of hij interesse had in een rol in zijn serie die toen al vier seizoenen bezig was. „Wie is Seinfeld?”, was zijn eerste reactie. Pas maanden later zou hij toezeggen.

Samen met echtgenote Anne, met wie hij tot haar dood in 2015 samen bleef, kreeg hij twee kinderen: Ben en Amy, die eveneens succesvolle acteercarrières hebben opgebouwd. Met Ben speelde hij samen in Zoolander (2001) en The Heartbreak Kid (2007).