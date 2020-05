24.000 kippen dood bij brand in Harskamp

In het Gelderse Harskamp is een kippenschuur maandagmiddag volledig afgebrand. De 24.000 dieren binnen hebben dat niet overleefd. Dat meldt de Veiligheidsregio Gelderland-Midden. Omliggende gebouwen zijn door de brandweer doorlopend nat gespoten om te voorkomen dat het vuur overslaat.

De brand in het gebouw (20 bij 80 meter) werd rond drie uur ‘s middags bij de politie en brandweer gemeld. Die hadden het vuur iets meer dan een uur later onder controle. Hoe de brand is ontstaan, is nog niet duidelijk. Rookwolken waren in de wijde omtrek te zien. Omdat de schuur vrij afgelegen ligt, gaat de brandweer er niet vanuit dat het vuur zich nog verder zal verspreiden. Er zijn geen menselijke slachtoffers gevallen bij de brand.

Stichting Wakker Dier houdt cijfers bij over stalbranden in Nederland en het aantal dieren dat daarbij overlijdt. De organisatie noteerde in 2019 zestien grote branden met daarbij 175.000 omgekomen dieren. Dat waren er meer dan de 122.000 dode dieren in 2018, toen het laagste cijfer in vijf jaar. Los van de brand in Harskamp zijn in 2020 tot nu toe 21.000 boerderijdieren omgekomen bij 7 branden.

Elk jaar komen tienduizenden dieren om bij stalbranden. Belangrijke oorzaken: luchtwassers, onveilige isolatie en kostenbesparingen.