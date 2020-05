‘We hebben een ramp kunnen voorkomen’

Arts en medisch deskundige Ruben del Prado adviseert Suriname over Covid-19 en helpt de exit-strategie voor zijn land vorm te geven. Het land telde de afgelopen tijd slechts 10 besmettingen, waarvan één persoon is overleden. Het ging razendsnel in een strenge lockdown en sloot ook het luchtruim. Inmiddels is Suriname coronavrij verklaard, maar het gevaar is volgens Del Prado nog niet geweken. „Het virus loert naar ons vanuit onze buurlanden waar besmettingen hoog zijn. We zijn nog lang niet uit de gevarenzone”, vertelt hij telefonisch vanuit zijn woning in de Surinaamse hoofdstad Paramaribo.

Zaterdagavond lokale tijd maakte president Bouterse nieuwe aanpassingen bekend in het Surinaamse coronabeleid, waarbij naast raadpleging van experts als Del Prado ook de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en de Caribische gezondheidsorganisatie (CARPHA) zijn gevolgd.

Scholen en ook de meeste bedrijven blijven voorlopig nog dicht. Wel komt er een verruiming van de avondklok en mogen Surinamers nu langer op straat blijven. Ook wordt de mogelijkheid tot samenscholing uitgebreid van tien naar vijftig personen, maar moeten mensen wel de in Suriname geldende twee meter afstand bewaren. Ondertussen dringt het bedrijfsleven aan om weer te mogen opstarten.

Economische crisis

Suriname zat voor de coronacrisis al in een economische crisis, die door de lockdown met de dag zwaarder wordt. Maar volgens del Prado moeten bedrijven eerst aan scherpe veiligheidsregels voldoen voor ze open kunnen. Een speciaal Covid-19 managementteam gaat de komende week hierover in gesprek met verschillende bedrijfssectoren zoals de horeca, sportcentra en de transportsector en vervolgens een tijdsplanning maken. „Mijn voorstel is om een stuk verantwoordelijkheid bij deze sectoren zelf neer te leggen”, zegt Del Prado. Laat ze met goede en veilige voorstellen komen. Het openbaar vervoer in Suriname bestaat uit kleine busjes waar normaliter zo'n dertig man opeen gepropt naast elkaar zitten. Om twee meter tussen de passagiers te houden moeten er minder mensen in de bus, en zouden bijvoorbeeld alleen de raamplaatsen beschikbaar moeten zijn en strikte hygiënische voorwaarden als handsanitizers

Del Prado, die twintig jaar in verschillende landen werkte voor de Verenigde Naties als directeur en beleidsadviseur voor het HIV/AIDS-programma van UNAIDS, maakt zich grote zorgen over de situatie in de buurlanden van Suriname, waar het virus nog hevig woedt. Zo hebben buurlanden Frans-Guyana en Guyana samen bijna tweehonderd besmettingen. In het gigantische buurland Brazilië loopt het aantal besmettingen al tegen de tweehonderdduizend en zijn er meer dan tienduizend mensen overleden. Het luchtruim en ook de landsgrenzen blijven daarom voorlopig gesloten.

„Suriname is vijf keer groter dan Nederland en de verschillende grenzen zijn zo'n vijfhonderd kilometer lang. Dat zijn geen geplaveide wegen maar Amazonewoud, rivieren of gebergtes. Soms wonen mensen in een dorpje aan de rivier dat in Suriname ligt en waar geen besmettingen zijn, maar doen ze boodschappen of bezoeken ze familieleden vijf minuten verderop met de boot, in een dorp in Frans-Guyana waar wél besmettingen zijn. De bewoners in het binnenland – marrons en verschillende andere inheemsen groeperingen – bewegen zich makkelijk tussen elkaars landen, wat transmissie van het virus en een nieuwe uitbraak levensgevaarlijk maakt”.

Patrouilles en checkpoints

Sinds enkele weken is de Surinaamse veiligheidsdienst gestart met legerpatrouilles in de grensgebieden. Ook zijn er meer dan tien checkpoints in het gebied opgezet om de grenzen dicht te houden. Over pakweg twee weken zijn er verkiezingen in Suriname. Del Prado ziet vooralsnog geen reden om die uit te stellen . „Wel komen er scherpe voorzorgsmaatregelen. Er mogen maar een beperkt aantal mensen in een stemlokaal vanwege de samenscholingsregels. We stemmen hier handmatig, dus voordat je een stempotlood pakt, gaat stemmen en het biljet in de bus gooit, moet je steeds opnieuw de handen ontsmetten”, vertelt Del Prado.

Dat Suriname er tot nog toe in slaagde het coronavirus succesvol te bestrijden, komt volgens Del Prado mede doordat er al heel vroeg maatregelen zijn getroffen. „We zijn al sinds januari met voorbereidingen begonnen omdat we wisten: als het virus hier komt kan ons zorgstelsel het niet aan.” Suriname heeft zeshonderdduizend inwoners en er zijn nog geen dertig beademingsapparaten. „We hebben een ramp kunnen voorkomen, omdat de eerste besmette vrouw zichzelf heeft gemeld en al haar contacten in quarantaine gingen. Ze bleek vier personen te hebben besmet. Helaas heeft haar man, die ook door haar was besmet, het niet gered. De laatste van de overige negen besmette Surinamers is vorige week genezen verklaard.”