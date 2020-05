Protesten tegen maatregelen in Duitsland, politie grijpt in

Onvrede over de beperkende maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus leidt in Duitsland tot steeds meer protest. Ook al zijn er afgelopen week versoepelingen van de maatregelen aangekondigd, zaterdag demonstreerden in verschillende Duitse steden bij elkaar tienduizenden mensen tegen de regels, die de burgerrechten volgens hen nog altijd te veel inperken.

Daarbij kwam het in Berlijn tot confrontaties met de politie. De betogingen vinden al enkele weken plaats, en trekken steeds meer mensen. De achtergrond van de betogers is bijzonder gevarieerd en lijkt uiteen te lopen van extreem-rechts tot antivaxers en aanhangers van samenzweringstheorieën.

Niet alleen uit de demonstraties blijkt ongerustheid in Duitsland over de ingrijpende beperking van rechten en vrijheden in de strijd tegen het virus. In april dwong het Constitutioneel Hof, de hoogste Duitse rechter, de stad Stuttgart om een demonstratie toe te staan die ze aanvankelijk zonder argument had verboden uit angst voor besmettingen. In media en politiek woedt bovendien een fel debat over de vraag of de beperkende maatregelen niet sneller versoepeld moeten worden, om de economie weer op gang te krijgen.

Te dicht op elkaar

De politie greep zaterdag in sommige gevallen in als betogingen niet waren aangemeld, groter waren dan de toegestane omvang of als deelnemers te dicht bij elkaar stonden en niet de afstand van 1,5 meter in acht namen. In München kwamen in het centrum van de stad zo’n 3.000 mensen bijeen, terwijl slechts voor een betoging van tachtig man een vergunning was afgegeven. Voorbijgangers met mondkapjes werden uitgescholden. Vergeefs maande de politie de mensen afstand te houden, maar greep niet in toen dat zonder effect bleef.

In Stuttgart, waar enkele duizenden mensen op de been waren, hielden de betogers volgens Duitse media over het algemeen wel goed afstand van elkaar. Ook was er een tegendemonstratie van vakbonden en linkse organisaties, die opriepen tot eenheid in de coronacrisis én verzet tegen extreem-rechts.

Hoewel de stad Dortmund een aanvraag voor de demonstratie had afgewezen, kwamen er toch 150 betogers bijeen, onder wie een groep extreemrechtse demonstranten. Een van hen viel een cameraploeg van de publieke omroep WDR aan en werd door de politie aangehouden. Vorige week was ook een tv-ploeg van ZDF aangevallen.

‘Muilkorfplicht’

In Berlijn werd zaterdag op verschillende plaatsen gedemonstreerd. Op het Alexanderplatz werden leuzen geroepen als ‘Wij zijn het volk’ , ‘Vrijheid, vrijheid’ en ‘Verzet’. De politie zou er met flessen zijn bekogeld, 86 mensen werden gearresteerd. Ook in Neurenberg, Frankfurt en Keulen werd betoogd.

In sommige traditionele en in de sociale media klinkt ook verzet tegen de ‘muilkorfplicht’, zoals het verplicht dragen van een mondkapje in winkels en openbaar vervoer smalend wordt genoemd. Politiek en virusdeskundigen zouden paniek zaaien onder de bevolking.

In Duitsland is het zogeheten reproductiegetal R overigens weer opgelopen tot boven de kritische grens van 1. R is nu 1,1. Dat betekent dat tien mensen die besmet zijn, samen elf mensen aansteken. De nieuwe versoepelingen verschillen in Duitsland per deelstaat.