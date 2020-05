Öztürk blijft aan als partijvoorzitter, keert volgend jaar niet terug in de Kamer

Selcuk Öztürk stapt niet op als voorzitter van het partijbestuur van Denk. De leden zullen over zijn toekomst en die van de partij moeten beslissen, zei hij in een tv-optreden bij Buitenhof. Op 6 juni staat een ledenbijeenkomst gepland, maar leden vragen zich af of die doorgaat, vanwege de beperkende coronamaatregelen. „We gaan een ledenvergadering houden, digitaal, conform coronawetgeving, via een advocaat en notariskantoor”, bevestigde Öztürk nu. „Ik zal het resultaat van de ledendemocratie altijd accepteren.”

Wel zei Öztürk niet terug te keren in de Tweede Kamer na de parlementsverkiezingen volgend jaar. „Dat is bij iedereen bekend”, aldus Öztürk, die zei dat het altijd de bedoeling was dat hij in één termijn de partij zou opzetten. Hij zei niet eerder te kunnen opstappen, „want zoals we allemaal weten: als je de periode niet afmaakt, krijg je een sneer”, zei hij, verwijzend naar de woorden van Kamervoorzitter Kadija Arib, die afgelopen donderdag bij het vroegtijdige afscheid van Groen Links-Tweede Kamerlid Isabelle Diks zei: „Je weet dat ik altijd kritisch ben over collega’s die hun kiezersmandaat niet volmaken.”

Harde machtsstrijd

De ruzie tussen de drie Tweede Kamerleden van Denk liep hoog op de afgelopen weken. Eind maart maakt partijoprichter Tunahan Kuzu bekend zijn fractievoorzitterschap over te dragen aan Farid Azarkan en volgend jaar niet verkiesbaar te zijn. Kort daarna bleek dat hij een stap terug zette, nadat Öztürk hem onder druk had gezet met een buitenechtelijke affaire die Kuzu in 2018 had met een partijlid, die bovendien grensoverschrijdend zou zijn geweest.

Het legde een harde machtsstrijd bloot tussen de twee partijoprichters en Tweede Kamerleden Kuzu en Öztürk. Vanuit de partij klonk een steeds luidere oproep aan het partijbestuur, met Öztürk als voorzitter, om terug te treden. Drie van de vijf leden gaven daaraan gehoor. Öztürk bleef aan. Afgelopen week royeerde hij, via een openbare brief aan alle leden, Azarkan als partijlid. Azarkan stapte niet op en bleef afgelopen week het woord voeren in de Tweede Kamer.

De oproep van Azarkan om „plaats te maken” noemde Öztürk „opportunistisch”. Volgens Öztürk is het met name Azarkan die de partij „continu heeft beschadigd” de afgelopen weken. Zelf zei hij te hebben geprobeerd achter de schermen de partij te beschermen en over te dragen aan een nieuwe generatie. Het andere kamp, dat bestaat uit Azarkan en Kuzu, ziet dat andersom. Volgens hen is juist Öztürk die onrust stookt binnen de partij.

Die tweespalt zorgt al weken voor grote onrust binnen de partij. Nadat Öztürk Azarkan royeerde, schaarden bijna alle fractievoorzitters van lokale afdelingen zich achter Azarkan. Zij vertegenwoordigen een belangrijk deel van het partijkader. Het is de vraag hoeveel draagvlak Öztürk nog heeft binnen de partij. Hoe de verhoudingen precies liggen, zal moeten blijken tijdens de ledenbijeenkomst. Hoewel partijleden zich ook daarover grote zorgen maken: het is vooralsnog niet mogelijk om spreektijd aan te vragen voor de bijeenkomst en leden vragen zich ook af hoe ze kunnen stemmen voor nieuwe bestuursleden, als er geen officiële vacatures zijn en niemand zich openlijk kan aanmelden als kandidaat.

De belofte van partijvoorzitter Öztürk tijdens Buitenhof was duidelijk. Er komt een bijeenkomst. „De leden bepalen”, zei hij. „De stem van de ongehoorden zal worden gehoord.”

