Mark ‘The Hulk’ Ruffalo over zijn nieuwe serie: ‘Aan familie kun je niet ontsnappen’

‘We hadden nooit kunnen voorzien dat dit zou spelen toen dat we deze film uitbrachten’, zegt acteur Mark Ruffalo. Met ‘dit’ doelt hij op de huidige pandemie. En met de ‘film’ is de HBO-serie I Know This Much Is True, die hij produceerde en waarin hij de dubbele hoofdrol speelt.

Dat zowel hij als regisseur Derek Cianfrance (Blue Valentine), die alle zes de afleveringen schreef, de serie tijdens een vierentwintig minuten durende Zoom-interview steevast ‘film’ noemen, is wellicht uit gewoonte. I Know This Much Is True is Ruffalo’s eerste serie sinds de vroege jaren ’00 en Cianfrance maakte tot nu toe enkel films.

Terug naar ‘dit’. Want zonder pandemie hadden Ruffalo en Cianfrance ter promotie van hun nieuwe serie in dure hotels interview na interview moeten aflopen. Nu staan ze de pers te woord vanuit huis. Cianfrance zit achter de computer in zijn rommelige, donkere werkkamer waar de hond ongeduldig op de bank ligt te wachten tot ze wordt uitgelaten. Ruffalo in een lichte kamer voor een strakke, witte muur met een vrolijke kamerplant links achter hem.

I Know This Much is True, naar de gelijknamige bestseller van Wally Lamb, gaat over de door persoonlijke tragedies geteisterde Italiaans-Amerikaanse huisschilder Dominic en zijn schizofrene tweelingbroer Thomas (beide meesterlijk gespeeld door Ruffalo). De serie draait om familie, en vooral om familie waaraan je niet kunt ontsnappen – bijzonder passend dus voor onze huidige situatie, meent Ruffalo. „Een pandemie haalt alle afleidingen van buitenaf weg. Voor veel mensen betekent dit dat ze nu al weken thuis vastzitten met familieleden. Dat kan heel mooi, maar ook uitdagend zijn. Bij vreemden kun je dingen verbergen, bij familie lukt dit niet.”

Dat laatste is volgens de acteur de reden waarom zowel hij als Cianfrance dit verhaal wilden vertellen. „Voor mij is niets zo pijnlijk, zo uitdagend, zo betekenisvol en zo belonend als mijn familie. Daarom is familie ook zo’n mooi uitgangspunt voor verhalen.” Daar komt bij dat beide mannen een tragedie binnen hun directe familie moesten doorstaan. Ruffalo verloor zijn broer in 2008. Cianfrance zijn zus vorig jaar. De serie is aan hen opgedragen. „Mark en ik zijn alle twee broers”, zegt Cianfrance. „Daarom was het belangrijk om dit zo eerlijk en intiem mogelijk te verfilmen.”

‘De Italiaans-Amerikaanse familiedynamiek en de masculiniteit worden in de serie volledig uit elkaar gehaald’

Na een bijzonder succesvol decennium, waarin Ruffalo drie Oscarnominaties ontving en vijf keer de Hulk speelde in de Avengers-blockbusterfilms, is dit het project waarmee hij de komende tien jaar van zijn carrière wil definiëren. Een eerlijk verhaal over de Amerikaanse werkende klasse. Echte mensen en al hun wezenlijke worstelingen.

„Het is een wereld die ik begrijp, de arbeidersklasse waarin ik zelf ben opgegroeid”, zegt hij over de reden waarom hij Lambs boek zo graag wilde verfilmen. „Ik ben een tweede generatie Italiaanse migrant, mijn vader was schilder in de bouw, net als de rest van zijn familie. De Italiaans-Amerikaanse familiedynamiek maar ook de masculiniteit die we als Italiaans-Amerikaanse mannen meekregen, wordt in dit verhaal volledig uit elkaar gehaald en bestudeerd. Dat voelde echt en oprecht. Daarnaast snakte ik naar iets aards, zeker in een tijd die hysterisch en cynisch voelt en waarin alles tongue in cheek en ironisch is. Dit had alle juiste elementen.”

De aardigste man van Hollywood

I Know This Much Is True was er niet geweest zonder Ruffalo. In 2015, toen de rechten voor het boek vrijkwamen na een zoveelste poging de 900 pagina’s in een filmscript te gieten, benaderde Ruffalo schrijver Lamb met de vraag of hij er een serie van mocht maken. Daarna vroeg hij Cianfrance om de zes afleveringen te schrijven en regisseren. En samen wisten ze het project bij HBO te slijten. De acteur droeg zelf meerdere medespelers aan.

Cianfrance: „Mark is het beste soort producent. Iemand die samenwerkt.” Dat Ruffalo, die toch al wordt gezien als een van de aardigste acteurs van Hollywood (al woont hij in een dorpje in Upstate New York), geen spatje ego meebracht, hielp ook. „Mark bracht eenheid. Als de belangrijkste acteur op de set met een bak eisen komt, creëert dat een soort hiërarchie. Maar nu zaten we allemaal samen in de goot en samen in het penthouse.”

Ruffalo kijkt het met een bescheiden glimlach aan. Al is hij net zo lovend over de regisseur. „Ik wist altijd al dat Derek de juiste persoon voor dit project was. Niemand had dit zo eerlijk en rauw kunnen verbeelden als hij heeft gedaan.”

I Know This Much is True (HBO), 6 afleveringen. Ziggo Movies & Series.