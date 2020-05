Drie arrestaties bij inval „enorm” drugslab in Gelderse schuur

De politie heeft vrijdagavond een „enorm” drugslab aangetroffen in een schuur op een boerenerf in het Gelderse Achter-Drempt, ten oosten van Arnhem. Bij de inval zijn „kilo’s” aan crystal meth, grondstoffen en afgeleiden van de drug gevonden, met een geschatte waarde van 10 miljoen euro, heeft de politie zondag bekendgemaakt. Bij de inval zijn een 19-jarige man uit Colombia, een man van 29 uit Mexico en een 37-jarige man uit de Verenigde Staten gearresteerd.

Het drugslab was volgens de politie „vol in bedrijf” tijdens de inval. Agenten zijn met speciale beschermingsmaskers binnengevallen. Medewerkers van de Landelijke Faciliteit Ontmantelen, de afdeling die in wordt gezet bij chemische, biologische of radiologische incidenten, hebben het chemische proces van het drugslab vervolgens stopgezet. Volgens de politie zijn medewerkers van de afdeling nog lange tijd bezig geweest om het drugslab veilig af te sluiten en het gevonden materiaal af te voeren.

De schuur waarin het lab gevestigd was, stond op het erf van een boerenbedrijf. Wat de relatie is tussen de gearresteerde verdachten en de eigenaren van het boerenerf is nog niet bekend, laat de politie aan NRC weten. De Landelijke Recherche gaat verder met het onderzoek. De drie verdachten zitten momenteel vast voor verhoor.

De politie maakte na de inval een video van het drugslab: