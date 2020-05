De maatregelen versoepeld: wat kan en mag weer?

Vicepresident Pence in thuisisolatie na positieve test woordvoerder

De Amerikaanse vicepresident Mike Pence is in thuisisolatie gegaan nadat zijn woordvoerder vrijdag positief is getest op het coronavirus. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van diverse bronnen.

De Amerikaanse vicepresident Mike Pence vrijdag bij vertrek voor een bezoek aan de staat Iowa. Foto Charlie Neibergall / AP

Pence is zaterdag uit voorzorg weggebleven bij een vergadering met president Donald Trump en hoge militaire functionarissen op het Witte Huis, aldus de bronnen. Volgens zijn woordvoerder Devin O'Malley is hij echter van plan om maandag terug te keren naar het Witte Huis.

Pence is meerdere keren negatief getest op het virus, ook zondag. Hij verblijft in zijn ambtswoning, de Naval Observatory in Washington, sinds hij vrijdag terugkeerde van een bezoek aan de staat Iowa. Zijn thuisisolatie is niet officieel bekendgemaakt.

Vrijdag werd bekend dat zijn woordvoerder, Katie Miller, positief was getest. Miller, die regelmatig reist met Pence, is getrouwd met Stephen Miller, een vooraanstaande adviseur van Trump. De dag daarvoor bleek dat een persoonlijke bediende van Trump positief was getest.

Drie leden van de taakgroep van het Witte Huis die de bestrijding van het coronavirus in de VS coördineert, onder wie de arts Anthony Fauci, zijn in quarantaine gegaan nadat bleek dat ze in contact waren geweest met Katie Miller.

Fauci, directeur van het National Institute of Allergy en Infectious Diseases en het gezicht van de coronabestrijding in de VS, zal dinsdag niettemin getuigen tegenover een commissie van de Amerikaanse Senaat. Die buigt zich over de vraag hoe mensen veilig terug naar hun werk en naar school kunnen. Fauci zal evenals andere getuigen via videoverbinding verschijnen, liet de Republikeinse senator Lamar Alexander zondag weten.