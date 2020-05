Amerikaanse soulzangeres Betty Wright (66) overleden

De Amerikaanse soulzangeres Betty Wright is dit weekend op 66-jarige leeftijd overleden. Haar nicht maakte het nieuws zondagavond bekend via Twitter.

Wright werd in 1953 geboren als Bessie Regina Norris en groeide op in Miami. Haar eerste stappen in de muziek zette ze als tiener, eerst als lid van de gospelgroep Echoes of Joy, die bestond uit familieleden. Op haar vijftiende maakte ze haar debuut als solozangeres met het album My First Time Around (1968).

Het nummer ‘Clean Up Woman’, dat ze als achttienjarige uitbracht, gold als Wrights grootste hit. Daarna volgden de succesvolle songs ‘Tonight Is The Night’ en ‘Where Is The Love’. Gedurende haar carrière ontving ze meerdere Grammy-onderscheidingen en gouden platen. Baanbrekend was de gouden plaat die ze in 1988 ontving voor het album Mother Wit (1987), met onder meer het liedje ‘No Pain, No Gain’. Dat was de eerste keer dat zo’n onderscheiding - voor de verkoop van minstens 500.000 exemplaren - werd uitgereikt aan een zwarte vrouw die haar eigen label, Mrs. B. Records, beheerde.

Vaak gecoverd en gesampled

In de jaren negentig schreef Wright muziek voor anderen. Op haar label verschenen nog enkele albums, en ze bleef touren als live artiest. Zo speelde ze bijvoorbeeld op het North Sea Jazz Festival. Daarnaast zette ze een kamp op om beginnende liedjesschrijvers te ondersteunen. Ze werkte onder meer met de Engelse soulzangeres Joss Stone. Haar eerdere hits zijn ook veelvuldige gecoverd en gesampled. Zo gebruikte Mary J. Blige ‘Clean Up Woman’ in het nummer ‘Real Love’.

In het bericht waarin Wrights overlijden is aangekondigd, is geen doodsoorzaak genoemd. Muzieksite Billboard schrijft dat ze waarschijnlijk is overleden aan kanker; het zou al enkele dagen slecht gaan met haar gezondheid.

Voor Oud en Nieuw 2011 was Betty Wright te gast in de het muziekprogramma van de Brit Jools Holland: