Aantal antisemitische misdrijven stijgt in Duitsland met 13 procent

Het aantal antisemitische misdrijven is vorig jaar in Duitsland met ongeveer 13 procent toegenomen. Dat schrijft de Duitse krant Welt am Sonntag op basis van het jaarverslag van 2019 over politiek gemotiveerde criminaliteit, dat minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer dinsdag in Berlijn zal presenteren.

In totaal werden er zo’n tweeduizend antisemitische misdrijven geregistreerd, zoals de aanval op de synagoge in Halle, tegenover bijna 1.800 een jaar eerder. Bij de aanslag in Halle in oktober vielen twee doden. Het grootste deel van de misdaden wordt gepleegd door extreem-rechts. Ook onder radicaal links neemt het aantal toe. Het gaat om een breed scala aan misdrijven, van het bespugen, aanvallen en uitschelden van joden tot het besmeuren en vernielen van joodse graven, instellingen en winkels.

Ook in 2018 was het aantal antisemitische misdrijven al toegenomen ten opzichte van het jaar daarvoor. Van de 1.799 antisemitische misdaden werden er 1.603 aangemerkt als misdaden door rechtsextremisten en 52 als ‘religieus’ gemotiveerd. Veertien misdaden werden gepleegd door links. Uit een onderzoek van het World Jewish Congress bleek vorig jaar zomer dat gemiddeld één op de vier Duitsers antisemitisch denkt.

Moord op Lübke

Over het geheel genomen nam de politiek gemotiveerde criminaliteit in 2019 voor het eerst na twee jaar toe met 14 procent tot meer dan 41.000 misdrijven. Zo werd het land opgeschrikt door de moord op de regionale politicus Walter Lübke begin juni vorig jaar door extreem-rechts. Ongeveer 22.000 van de misdrijven zijn volgens het rapport door radicaal rechts gepleegd. Het aantal ‘links’ gemotiveerde misdrijven steeg met ongeveer 24 procent tot bijna 10.000 zaken.

Ook in andere Europese landen stijgt het aantal antisemitische incidenten al enkele jaren. In Nederland nam dit aantal vorig jaar ook sterk toe. Het CIDI (Centrum Informatie en Documentatie Israël) telde vorig jaar 182 incidenten, een stijging van 35 procent ten opzichte van een jaar eerder toen er 132 incidenten werden geregistreerd. Die cijfers zijn exclusief online bedreigingen.