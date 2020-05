Vrouw na uren uit zendmast in Bemmel gehaald

In het Gelderse Bemmel is een vrouw die zaterdag in een metershoge zendmast was geklommen door agenten naar beneden gehaald. Dat meldt de politie. De vrouw beklom ‘s middags om onbekende redenen de toren en bleef daar enkele uren zitten. Uiteindelijk is een arrestatieteam naar boven gegaan en is de vrouw met een hijskraan naar beneden gebracht. Ze is meegenomen naar het politiebureau waar ze ondervraagd wordt.

Een politiewoordvoerder kan nog niets zeggen over de motivatie van de vrouw. Zij stelt dat de politie zich in eerste instantie heeft ontfermd over de veiligheid van de klimster. Op sociale media wordt gesuggereerd dat de vrouw omhoog klom als protest tegen 5G, maar hier is nog geen bewijs voor.

De afgelopen weken zijn op verschillende plekken in Nederland zendmasten in brand gestoken. Vermoed wordt dat dit het gevolg is van op sociale media gedeelde complottheorieën over de schadelijkheid van 5G. Gevreesd wordt onder meer dat 5G en de uitbraak van het coronavirus met elkaar in verband staan. Er bestaat geen wetenschappelijk bewijs dat de theorieën onderschrijft. Ook is 5G nog niet beschikbaar in Nederland en zijn het dan ook vooral normale telecommasten die in brand worden gestoken.

