Speel in zo min mogelijk beurten het veld leeg door met de gegeven woorden grotere, samengestelde woorden te maken. Elk gegeven woord mag maar een keer in een combinatie gebruikt worden.

Voor een combinatie met ‘pad’ zijn bijvoorbeeld ‘bospad’ of ‘gangpad’ mogelijk, of zelfs nog meer, wie zal het zeggen. Ons minimum is 8 woordcombinaties, dus 8 beurten. Kan jij het sneller?

Onze oplossing van 2 mei:

AARDOLIE – BAKFIETS – BUITENBOORDMOTOR – LAFBEK – LEGKIP – LUILEKKERLAND – OVERSTUUR

Een versie van deze puzzel verscheen ook in NRC Handelsblad van 9 mei 2020