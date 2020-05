Rockpionier Little Richard (87) overleden

De Amerikaanse rock-’n-roll-zanger Little Richard is op 87-jarige leeftijd overleden. Zijn familie heeft het overlijden zaterdag bevestigd aan muziekblad Rolling Stone.

De als Richard Wayne Penniman geboren artiest werd eind jaren vijftig bekend met hits als ‘Tutti Frutti’, ‘Long Tall Sally’ en ‘Good Golly Miss Molly’. Hij wordt algemeen beschouwd als een van de grondleggers van het genre en viel op door zijn flamboyante, volgens sommigen androgyne uiterlijk. De zanger ging doorgaans gekleed in felle overhemden droeg make-up. Ook karakteristiek waren de energieke optredens en gospelinvloeden in zijn muziek.

Penniman zette zijn eerste muzikale stappen in het koor van de kerk waar twee van zijn ooms priester waren. Halverwege zijn carrière bracht hij een gospelalbum uit met de titel God is Real. Later keerde hij terug naar de rock-’n-roll die hij en generatiegenoten als Elvis Presley en Jerry Lee Lewis groot hadden gemaakt.

De muziek van Little Richard is gecoverd door onder meer The Beatles, Creedence Clearwater Revival en Bob Dylan. De zanger was een van de eerste tien artiesten die werd opgenomen in de Rock and Roll Hall of Fame en in 1993 kreeg tijdens de uitreiking van de Grammy’s een oeuvreprijs.

Tot aan zijn dood trad de zanger bij tijd en wijlen nog op, voornamelijk in en rondom zijn woonplaats Los Angeles. Waaraan hij is overleden, is nog niet bekend.