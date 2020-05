De symmetrische raat heeft 37 cellen (7 witte en 30 gekleurde). Daarin moet je 37 woorden invullen. Je krijgt ze alle 37 cadeau, je hoeft alleen maar uit te vinden waar ze moeten staan. Makkelijk gezegd, moeilijker gedaan. Hoe gaat het in z’n werk?

In iedere centrale, witte cel moet een woord komen uit het witte rijtje. Dit centrale woord geeft de categorie aan waaronder de zes aangrenzende woorden vallen in de gekleurde vakjes eromheen. Daarnaast moeten de woorden langs de randen passen in de categorie die erbij staat. De kunst is om alle woorden zo in de raat te plaatsen, dat ze precies goed tussen hun buren zitten. Zie ter illustratie de oplossing van vorige week.

Tip: begin met potlood, of maak eerst een kladje. Gaandeweg ga je steeds meer betekenissen ontdekken. En vergeet niet dat je kan zoeken op internet.

Witte cellen: 5 letters – Automodel - Begint met een s – Meisjesnaam – Mythologie - NAVO-alfabet – Stad

Gekleurde cellen: Anna – Bravo - Carina – Echo – Eenhoorn – Eos – Furie – Harpij – Hydra – India – Juliett – Ka – Kenau – Kreng – Lima – Mustang – Nadine – Nynke – Petra – Quebec – Sawa’s – Semarang – Sierra – Sijs – Soenda – Soerabaja – Sofia – Sonja – Suus – Toledo

Een versie van deze puzzel verscheen ook in NRC Handelsblad van 9 mei 2020