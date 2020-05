‘Nederlandse en Britse tak Tata Steel op het punt uit elkaar te gaan’

De rek is eruit in de fusie tussen de Nederlandse en Britse onderdelen van het staalconcern Tata Steel. Ingewijden zeggen zaterdag tegen de Volkskrant dat ontvlechting op dit moment nog de enige oplossing lijkt.

Tata Steel bestaat uit de voormalige bedrijven Hoogovens en British Steel, die twintig jaar geleden fuseerden. Nu heeft alleen het Britse onderdeel om staatssteun gevraagd om de coronacrisis door te komen, voor een bedrag van ruim 560 miljoen euro (500 miljoen pond). Met de huidige constructie zou dat betekenen dat Brits belastinggeld gedeeltelijk in Nederland terecht kan komen. Dat zien de bronnen met wie de krant heeft gesproken niet voor zich.

In Nederland en het Verenigd Koninkrijk zijn verschillende nationale steunpakketten van kracht voor bedrijven, waardoor niet één beslissing genomen kan worden over bijvoorbeeld de omgang met de werknemers. De tak in IJmuiden heeft eerder de Britse kant ondersteund, maar kan dat nu niet. Ook vanuit India, waar moederbedrijf Tata Sons gevestigd is, komt geen hulp: dat bedrijf heeft ineens flinke problemen in andere bedrijfsonderdelen, zoals de vliegtuigmaatschappijen Vistara en AirAsia. En dan heeft ook de Brexit nog extra druk gezet op de Nederlands-Britse samenwerking.

Een bron bevestigt zaterdag aan de Volkskrant dat binnen het bestuur wordt gesproken over „een zelfstandige toekomst van de onderdelen en een deconfiture van het Britse deel”. Tata Steel Nederland, de staalfabriek in IJmuiden, zag tot nu toe in de coronacrisis de omzet met 20 procent dalen. Sommige onderdelen, zoals de verpakkingstaaldivisie, verloren nauwelijks opdrachten. De in Wales gevestigde tak van Tata Steel Europe lijdt al jaren grote verliezen.