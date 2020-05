Minister overweegt afschaffing motortheorie-examen voor automobilisten

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat, VVD) „kijkt serieus” naar een voorstel om het theorie-examen voor een motorrijbewijs af te schaffen voor ervaren automobilisten. Dat zegt haar woordvoerder zaterdag desgevraagd. Het doel is om de keuze voor een motor laagdrempeliger te maken voor automobilisten, nu verwacht wordt dat de drukte op de wegen zal toenemen vanwege de versoepeling van de coronamaatregelen.

De RAI Vereniging, de branchevereniging van auto- en motorimporteurs, heeft de afschaffing van het theorie-examen voorgesteld. Het plan draait alleen om het theorie-examen dat afgelegd moet worden voor een motorrijbewijs voor lichte motoren (A1). Ook moet de automobilist minstens 24 jaar oud zijn, vijf jaar geen verkeersdelicten hebben begaan en het A1-praktijkexamen halen voordat hij of zij de weg op mag met een motor.

Rai Vereniging-voorzitter Steven van Eijck stelt in een persbericht dat er in de anderhalvemetersamenleving „een groeiende behoefte aan individueel vervoer” bestaat. Hij vreest dat als de coronamaatregelen versoepeld worden, mensen het ov en carpooling links zullen laten liggen en massaal de auto zullen instappen - met files tot gevolg. Als een deel van hen voor een motor kiest, zou dat kunnen schelen in de hoeveelheid verkeersdrukte - redeneert hij.

In dertien Europese landen hoeven automobilisten al geen theorie-examen meer af te leggen voor een motorrijbewijs, zegt Van Eijck. Hij stelt dat de „kleine maatregel” zal leiden tot een afname van files, onnodige kosten en administratieve lasten. De woordvoerder van minister Van Nieuwenhuizen benadrukt dat nog uitgezocht moet worden hoe groot de verschillen zijn tussen het theorie-examen voor een autorijbewijs en dat voor een motorrijbewijs en dat de verkeersveiligheid niet in gevaar mag komen.