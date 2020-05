Op sommige dagen met meer tegenzin dan op andere zet mijn zoon van acht zich aan zijn schoolwerk. Om het af te krijgen zit ik hem flink achter de broek. Dit overigens met wisselend succes. Aan het eind van de ochtend laat hij trots zijn werk zien, dit keer zelfstandig gemaakt. Ik lees het door en zie een invuloefening waarbij gegeven beroepen in een zin geschreven dienen te worden. Er staat een rijtje van zo’n tien beroepen: bakker, meester, schilder, kapper, moeder... Hij heeft ingevuld: ‘We krijgen brood van de bakker. Ons haar wordt geknipt door de kapper. We krijgen les van de moeder.’

