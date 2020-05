Filosoof Lukkassen ontkent oproep tot geweld, was ‘filosofische discussie’

De rechtse filosoof, opiniemaker en Forum voor Democratie-medewerker Sid Lukkassen is zaterdag in opspraak geraakt omdat WhatsApp-berichten zijn uitgelekt waarin hij spreekt over geweld tegen politieke tegenstanders. In een gesprek in handen van columnist Jan Dijkgraaf zegt Lukkassen onder meer dat eventueel geweld van tegenstanders beantwoord moet worden. „De angst voor represailles moet overweldigender zijn dan de durf om ten aanval te gaan”, schrijft hij.

Ook vraagt hij zijn gesprekspartner of die denkt dat er ‘aanslagen’ nodig zijn om meer aandacht van mainstreammedia als talkshows en kranten te krijgen. Later in het gesprek stelt Lukkassen dat „er mensen letterlijk moeten worden uitgeschakeld zodat hun posten vrijkomen en dan zo systematisch dat hun opvolgers niet uit dezelfde bubbel kunnen worden gerekruteerd”. Over wie hij het heeft, is niet duidelijk. Ook zijn de antwoorden van de gesprekspartner niet gepubliceerd.

Zaterdagavond reageerde Lukkassen in een video die is gepubliceerd door weblog The Post Online. Hij stelt dat hij de uitspraken deed tijdens een „filosofische discussie” over de „staat van het land” en benadrukt dat het gesprek een jaar geleden plaatsvond. Volgens Lukkassen vond het gesprek plaats „tegen de achtergrond” van incidenten waarbij werd opgeroepen tot geweld tegen Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet.

‘Carrièretechnisch uitschakelen’

Lukkassen stelt verder dat hij met „letterlijk uitschakelen” juist „carrièretechnisch uitschakelen” bedoelde en dat hij het gebruik van geweld afraadt. Hij zegt verder dat zijn uitspraken „uit de context zijn getrokken” en dat het gaat om „grimmige gedachten” in een privégesprek. Ook denkt hij dat zijn uitspraken „onder een vergrootglas” liggen vanwege andere recente uitlatingen die tot ophef leidden.

Hiermee verwijst hij vermoedelijk naar de WhatsApp-gesprekken tussen leden van de jongerenbeweging van Forum voor Democratie (JFVD) die eind vorige maand uitlekten. Hierin deden enkele jongeren fascistische en antisemitische uitingen - drie van hen zijn inmiddels geroyeerd. Ook Lukkassen is gelieerd aan Forum voor Democratie. Hij werkt voor de partij in Brussel en zijn boek Avondland en Identiteit heeft een voorwoord van de hand van Baudet. Ook werkt Lukkassen mee aan lezingen van het opleidingsinstituut van de partij.