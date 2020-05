Musk dreigt Teslafabriek en hoofdkantoor uit Californië te verhuizen

Elon Musk wil de Teslafabriek en het hoofdkantoor van het techbedrijf verhuizen uit Californië. Aanleiding is de beslissing van de lokale autoriteiten om geen toestemming te geven voor een heropening van de fabriek. Dat schrijft de topman op Twitter. Als bestemming noemt Musk Texas of Nevada.

Vanwege de uitbraak van het coronavirus is de economische activiteit in Californië aan banden gelegd. De productie in de Teslafabriek ligt stil en ook het hoofdkantoor moet de deuren gesloten houden. 20.000 medewerkers zitten daardoor gedwongen thuis.

Volgens ambtenaren van Alameda County, waar de Teslafabriek gevestigd is, mogen alleen essentiële werkzaamheden worden opgepakt en voldoet de fabriek niet in aan de criteria om helemaal te openen. Op Twitter kondigde Musk aan een rechtszaak aan te spannen tegen Alameda County.

Sinds 23 maart ligt productie in de enige Teslafabriek, waar jaarlijks meer dan 400.000 voertuigen worden gefabrikeerd, stil. Musk had gehoopt vrijdag de productie gedeeltelijk te kunnen hervatten. Eerder had de topman al uitgehaald naar de coronamaatregelen in Californië, die “fascistisch” zouden zijn. In de staat zijn volgens cijfers van de John Hopkins University 2.635 doden gevallen door de gevolgen van het coronavirus.

