150 miljoen jaar oude vulkaan ontdekt in Noordzee

Geologen zijn vorig jaar per toeval gestuit op een vulkaan in de Noordzee. Deze blijkt zich 150 miljoen jaar geleden honderd kilometer ten noordwesten van Texel te hebben gevormd. Mulciber, zoals de vulkaan is genoemd, ligt ‘begraven’ op drie kilometer onder zeeniveau en is uitgedoofd. Er bestaat daarom geen kans op een uitbarsting, meldt de Geologische Dienst Nederland (GDN) zaterdag.

Kennisorganisatie TNO, waarvan GDN onderdeel is, noemt de vondst „een toevalstreffer”. De geologen ontdekten de vulkaan tijdens een analyse van gegevens voor een onderzoek naar de ondergrond van de Noordzee. Daarbij stuitten zij „opvallende afwijkingen” in de structuur van de ondergrond en het aardmagnetisch veld. Vlakbij het gebied werd daarnaast eerder „een dik pakket” vulkanische as en basalt aangeboord, waardoor het vermoeden van de onderzoekers werd bevestigd.

Met Mulciber zijn er nu vier vulkanen op Nederlands grondgebied ontdekt. De vulkaan vertoont veel gelijkenissen met de eveneens uitgedoofde Zuidwalvulkaan in de Waddenzee, die vijftig jaar geleden werd aangetroffen. De andere twee vulkanen, Mount Scenery en Quill, zijn gelegen aan de andere kant van de oceaan op de Caribische eilanden Saba en Sint Eustatius en zijn wel actief.

Wereldwijd zijn er nog circa vijftienhonderd potentieel actieve vulkanen. Ongeveer een derde hiervan is al eens uitgebarsten. Veel vulkanen zijn gelegen in de Ring of Fire, een boog van 40.000 kilometer rond de Stille Oceaan. Naast vulkaanuitbarstingen worden in dit gebied ook veel aardbevingen waargenomen.

Lees ook over vulkaantoerisme: Je leven wagen voor een selfie op Instagram