Zware regen Oost-Afrika: honderden doden, Somalisch dorp weggevaagd

Zware regenval heeft in het oosten van Afrika een spoor van verwoesting achtergelaten en inmiddels honderden levens geëist. Door overstromingen werd in Somalië een dorp weggevaagd en in Oeganda een ziekenhuis vernield, melden lokale autoriteiten vrijdag volgens persbureau Reuters. Ook Kenia en Ethiopië zijn de afgelopen weken zwaar getroffen.

Op veel plekken in Oost-Afrika is de infrastructuur beschadigd. Huizen, gebouwen, wegen en bruggen zijn verwoest. Het is nog niet duidelijk hoeveel mensen in het weggevaagde dorp in de Somalische regio Puntland zijn overleden. In Ethiopië en Somalië alleen al zijn volgens de Verenigde Naties meer dan 100.000 mensen verdreven door het natuurgeweld.

Nog eens 100.000 mensen zijn ontheemd in Kenia, waar al bijna tweehonderd doden vielen door de zware regenval. „De ontheemde mensen worden gedwongen samen te komen in geïmproviseerde kampen”, waarschuwde de secretaris van het ministerie van Volksgezondheid van Kenia. „Daar lopen ze het risico te worden blootgesteld aan het coronavirus.”

Door regenval rond het Rwenzori-gebergte in West-Oeganda overstroomde de Nyamwamba-rivier. Mensen hebben onderdak gezocht in nabijgelegen scholen. „Covid-19 maakt de zaak ingewikkelder”, zei een woordvoerder namens de Oegandese premier tegen Reuters. „Van mensen wordt verwacht dat ze afstand bewaren, maar hoe houd je afstand in zo’n situatie?”