We schakelen over naar het OPA, het Onbetrouwbare Politici Asiel gehuisvest in een anoniem pand op loopafstand van het Binnenhof. Staatssecretaris Charl Schwietert werd hier in 1982 als eerste fantast met zijn verzonnen doctorandustitel opgevangen, waarna vele politici er na een of ander akkefietje overeind krabbelden. Tara Singh Varma genas hier van haar imaginaire kanker, Ivo Opstelten en Fredje Teeven zochten in deze kliniek naar een bonnetje en Halbe kwam hier bij van zijn Poetinhallucinaties. De laatste maand is het er weer druk. Nu zitten er zeven idioten in quarantaine en schreeuwen onnavolgbaar door elkaar.

„Als iedereen bij de kapper verplicht een mondkapje moet dragen, dan wordt het heel moeilijk om de koning zijn baard te trimmen”, roept Geert Dales triomfantelijk aan een tafeltje bij het raam. Henk Krol zit verderop in de knutselhoek zonnetjes op een schoolbord te krijten. Hij doet dat heel fanatiek met zijn tong uit zijn mond. Hij weet niet dat hij hierom al tientallen jaren Gekke Henkie wordt genoemd. „Opkomende zonnetjes betekenen toekomst”, bromt hij zacht in zichzelf. Daarom is dat zijn nieuwe logo.

Zijn collega Léonie Sazias zit ondertussen zachtjes te huilen in een oude fauteuil bij het aquarium. Ze is een ondergaand zonnetje. Ze denkt aan de tijd dat ze als ‘lekker wijf’ omroepster bij Veronica was en vraagt zich hardop af of Gekke Henkie haar pensioenpremie wel heeft afgedragen. Henk gaat rustig door met het tekenen van zijn simpele zonnetjes.

„Bij dat muffe nichtenblaadje van je was je dat vergeten, smerige oplichter”, snerpt Corry van Brenk uit een andere hoek van de recreatiezaal. Henk doet of hij het niet hoort.

„Smaad en laster!!”, krijst Geert richting Corrie terwijl hij furieus gaat staan. „Ik ga aangifte tegen je doen!”

Een geduldige verpleegster zet een politiepet op en zegt tegen Dales dat hij dat mag komen doen. „Maar”, zegt ze erbij, „het is wel de laatste voor vandaag”. Geert heeft er namelijk al zeventien aangiftes op zitten.

„En niet weer uit de partijkas, vuile matennaaier”, lacht de heer Martin van Rooijen, die onderhand rustig doorgaat met zijn kruiswoordpuzzel. Bij hem aan de grote tafel zitten drie Turken elkaar voortdurend te royeren. Het zijn Azarkan, Kuzu en Öztürk, die alle drie steeds roepen dat ze de hoofdsplinter van hun partijtje zijn. Nou ja, na Allah en Erdogan natuurlijk. Dat weten ze zelf ook wel.

„Een ander woord voor krols?”, vraagt kruiswoordpuzzelaar Van Rooijen.

„Achterbaks”, roept Corry. „Iets met liegen?”, lacht Azarkan. „Onbetrouwbaar”, gniffelt Kuzu. „Zetelrovende glibber”, roept Van Otterlo. „Demente hond?”, oppert Öztürk. „Eigengeile oplichter”, huilt Léonie.

„Smaad en laster”, schreeuwt Geertje tegen iedereen en wil meteen weer aangifte doen. Maar de zuster heeft de politiepet verstopt.

„Schande!”, huilt Henk, die nog eens benadrukt hoe hij al die jaren geknokt heeft voor zijn achterban, die hij ook nu niet in de steek laat. Zijn mensen, zijn bejaarden, zijn ouderen. Die hem dagelijks bellen, smeken, bewieroken, aftrekken. Vandaar dat zonnetje. Dat stukje toekomst.

„Door mij betaald”, glimt Geert trots. „Uit de partijkas”, schreeuwt Corrie. „Uit eigen zak!”, glimlacht Dales niet geheel ondubbelzinnig.

Opeens gaat Corrie staan en roept: „Waarom krijgen we eigenlijk geen bezoek? Gelden voor ons dezelfde regels als in de andere verzorgingshuizen?”

„Nee”, lacht de zuster, „maar er komt gewoon niemand! Alleen een meneer Nagel komt af en toe langs en die schreeuwt iets onverstaanbaars door de brievenbus. Hij lijkt heel boos, maar zijn stem heeft niet veel kracht meer.”

„Ik ga als ras-optimist verder met mijn zonnetjes”, slijmt Henk op zijn zalvende toon. Waarop Geert fluistert: „Henk sukkel, je door mij betaalde logo is geen zon. Een zonnetje is iets voor fascisten. Die houden van dit soort symboliek. Kijk nou eens goed wat ik betaald heb? Het is een cirkelzaag!” Waarop de zuster fluistert: „En dit is nou precies de reden waarom ik geen mondkapje draag.”

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 9 mei 2020