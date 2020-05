‘We denken nog na. Zodra vliegen weer kan, doen we dat’

‘Welke is voor ons?”, vraagt David Keulen (29) uit Utrecht, terwijl hij naar een rij houten appelkratjes wijst. Bij Zwier aan de Vinkeveense Plassen worden gasten van alles voorzien, ook voor het ontbijt, al moeten ze dat vanwege corona wel bij de tent opeten. In de houten kratjes zitten smoothiebowls, croissantjes, diverse soorten beleg, zelfgebakken bananenbrood en vers fruit. Maartje van Bree, die vandaag in de keuken staat, doet op drie meter afstand de laatste check. „Jullie wilden pindakaas en geitenkaas toch?”

Campings die hun gasten een eigen toilet en douche kunnen aanbieden zijn open in deze tijd. Bij Zwier krijgen de bezoekers de sleutel van een privébadkamertje. Zwier heeft witte tipi-achtige tenten met een houten vloer, een boxspring met elektrische deken en een design eetset. Er staan dertien tenten op het terrein, waarvan er deze periode acht worden verhuurd, vijf ervan zijn bezet. Sinds Pasen zijn ze weer open, eerst alleen in de weekenden, vanaf nu weer de hele week.

Campings mogen al gasten ontvangen, maar de gemeenschappelijke toiletten en douches zijn pas vanaf 1 juli weer open. Ook daarna moet er anderhalve meter afstand gehouden worden op de hele camping, ook in het zwembad.

Geert Dijks, directeur van ondernemersorganisatie voor recreatiebedrijven Hiswa-Recron, ziet de zomer met enige spanning tegemoet. Veel campings hebben reserveringen van buitenlandse gasten die niet willen annuleren, in de hoop dat ze toch kunnen komen. Maar wat als ze niet komen? Komen de Nederlandse gasten dan wel? Uit onderzoek van NBTC-NIPO Research blijkt dat het aantal vakantieplannen van Nederlanders met veertig procent is afgenomen. Zelfs de animo voor een vakantie in eigen land is 27 procent lager dan vorig jaar rond dezelfde tijd. Een beangstigend beeld voor de sector, maar wie weet stromen de boekingen toch nog binnen als mensen nog altijd niet naar het buitenland kunnen. Want welke opties blijven dan over? Een dagje naar het strand? Een boot kopen en varen? Huizenruil? Wellicht gaan we alsnog massaal naar de camping. „Dat hopen we”, zegt Dijks.

Driegangendiner, boottochtje, sup-boarden

Terug naar Zwier. Deze maand is al vol en alle weekenden tot juli zijn ook bezet, vertelt Babette Trip van de camping. En dat terwijl de camping niet goedkoop is: een weekend in juli kost 519 euro. Daarvoor heb je twee overnachtingen in een tipi, een driegangendiner én een boottochtje van drie uur met een zelf te besturen sloepje. Ook mag je onbeperkt gebruik maken van kano’s en sup-boarden.

Gasten Jennifer (33) en Robert Pruis (31) uit Elburg vonden dit weekend (350 euro) ook best prijzig. Maar vergeleken bij het weekje all- inclusive in het buitenland dat ze eigenlijk hadden willen doen in de meivakantie, viel het weer mee. Plannen voor de zomer hebben ze nog niet. „Deze camping is wel iets te prijzig”, zegt Jennifer Pruis. Een reis naar het buitenland zit er hoogstwaarschijnlijk niet in. „Laten we hopen dat het weer mee zit. Ik moet er niet aan denken dat we straks zes weken regen hebben.”

David Keulen uit Utrecht, die met zijn vriendin op Zwier is, weet het ook nog niet. „We houden van avontuur”, zegt hij. Het liefst zouden ze deze zomer afreizen naar een ver oord, net als vorig jaar, toen ze naar IJsland zijn geweest. „Maar dat zit er vast niet in.” Nu al een camping in Nederland boeken is hem wat te braaf. „Dus tja, we denken nog na. En zodra we kunnen vliegen, doen we dat.” Een andere optie is nog een paar keer kamperen in de achtertuin van een van hun ouders, zoals ze met Pasen al hebben gedaan. „Maar we willen vooral nieuwe dingen proberen.”

Maarten Lanos (56) uit Arnhem en Yolanda van Die (53) uit Blaricum hebben net hun inbegrepen boottochtje van drie uur achter de rug. Zij zien zichzelf hier wel zitten deze zomer. „Als dit het nieuwe normaal is, vind ik het prima te doen”, zegt Lanos. Als het kan verblijft hij van de zomer – zoals elk jaar – op een zeilboot in de buurt van Kroatië. „Als dat niet kan, dan niet, het is niet anders.” Tijdens het tochtje met de sloep zag hij een zeilboot liggen met op een bordje de tekst ‘gratis’, vertelt hij. Dat is ook een idee. „Om de hele zomer op de Vinkeveense Plassen te dobberen.”

Meneer en mevrouw Lamers ontspannen zich op het Green Spirit Park Bilthoven. Foto Folkert Koelewijn/Goed Folk Alex en Wil Hassing (beiden 67) en hun kleindochter Brienna (3) op het Green Spirit Park Bilthoven.

Trekkershutten, campers, caravans

Zullen de Nederlandse campings en vakantieparken duurder worden als gevolg van de coronacrisis? „Dat monitoren we nog niet”, zegt Geert Dijks van belangenorganisatie Hiswa- Recron. Wel kan hij zich voorstellen dat bepaalde bedrijven de prijzen iets opschroeven omdat ze door de anderhalvemeterrestrictie minder plekken kunnen verhuren, of wegens beperktere gebruiksmogelijkheden van het sanitair. Hij hoopt dat de prijzen niet té veel zullen stijgen, het moet er niet uitzien alsof campings „een slaatje proberen te slaan uit de coronacrisis”.

Hiswa-Recron heeft volgens Dijks al een trits protocollen opgesteld voor campings en parken. Nieuwe regels beperken het aantal mensen dat tegelijk van het zwembad gebruik mag maken, het animatieteam moet op anderhalve meter afstand blijven en ijsjes mogen alleen worden afgehaald en niet ter plekke worden genuttigd. „Parken krijgen een keurmerk van ons als ze bereid zijn aan de protocollen te voldoen”, zegt Dijks. Als bezoekers merken dat dit niet gebeurt, kunnen ze aan de bel trekken. „Het moet een wisselwerking zijn.”

Hij hoopt dat dit mensen over de streep trekt om toch een vakantie in Nederland te boeken. „Het kan, het mag, ga lekker op vakantie in Nederland deze zomer.”

Bos Park Bilthoven is een gigantisch terrein waar de beheerder rondrijdt in een golfwagentje. Op in totaal zo’n 350 plekken staan chalets, trekkershutten, campers en caravans. Voorheen was er ook ruimte voor tenten, maar omdat die geen eigen sanitair hebben nu niet meer: geen eigen toilet, dan geen toegang. De meeste gasten hebben een vaste standplaats, hun camper staat hier het hele jaar – ook al zijn ze zelf pas vanaf april welkom. Het echtpaar Lamers (hij is 56, zij 49 jaar) verblijft er voor het vijfde jaar op rij. Zij voorzien dat het dit jaar druk gaat worden. „Mensen kunnen niet naar het buitenland hè”, zegt meneer Lamers. „Dan is het voorbij met de rust op het veld.”

Een paar meter verderop staat Suzan Borst (45) uit Hilversum met haar camper. Ze heeft goed contact met buurvrouw Janne Stellingwerf (48) uit Bilthoven. Feitelijk hebben ze hun twee camperplekken samengevoegd tot één grote. Zodoende zijn ze niet ongerust over de verwachte drukte. „We hebben plek zat.” Ze vinden het „heerlijk” om te weten dat ze hier in elk geval een plek hebben, ook als de vakantie naar Oostenrijk niet door kan gaan.

Dat het zwembad dicht is, dat er geen animatie is en dat het restaurant dicht is maakt ze weinig uit. „Daar kwamen we toch bijna niet.” Maar het zou wél fijn zijn als de sanitaire voorzieningen weer open konden gaan, want met een vol chemisch toilet naar de loosplaats lopen, is „niet mijn hobby”.

Helemaal achteraan op het park staan Alex en Wil Hassing (beiden 67). Al vijftien jaar wonen ze van februari tot november in hun chalet en ook dit jaar vervelen ze zich geen moment. „Een camping is een werkkamp hoor”, zegt Alex Hassing. Zeker als hun kleindochter Brienna (3) op bezoek komt, al is die al tevreden als ze met oma kan knutselen. „Je hebt hier ruimte zat, daarom is het veiliger dan buiten het park. De wereld is hier voor ons niet veranderd.”

Spanje Het Nederlandse reisadvies voor bijna alle landen luidt nu: onderneem geen niet-noodzakelijke reizen (zoals vakanties). Wat zijn op dit moment de beperkingen en de verwachte versoepelingen in populaire bestemmingslanden zélf? Er gaan sinds begin mei weer vluchten tussen Spanje en Nederland. Maar Spanje laat alleen reizigers toe die de Spaanse nationaliteit hebben of er als inwoner staan ingeschreven. Je mag je in Spanje alleen in een auto verplaatsen als daar een goede reden voor is. Daarbij gaat het om werkverkeer of een bezoek aan het ziekenhuis. Spanje bouwt de noodtoestand in fases af. Vanaf 11 mei (als fase 1 in op de meeste plekken in werking treedt) tot 22 juni worden de strenge maatregelen langzaam versoepeld als de bestrijding van het virus onder controle kan worden gehouden. De buitengrenzen van Spanje lijken tot zeker 22 juni gesloten te blijven. Het is de verwachting dat buitenlanders pas na 1 september weer welkom zullen zijn. Hotels en restaurants mogen vanaf 11 mei weer stapsgewijs open. Ze zullen in eerste instantie alleen gasten uit de eigen provincie mogen ontvangen. Frankrijk Air France voert momenteel zo’n 5 procent van de reguliere vluchten op grote internationale bestemmingen uit. Vanaf maandag mogen de Fransen zich vrij verplaatsen binnen een straal van 100 kilometer rond de eigen woning; bezoek aan tweede huizen is niet toegestaan. Op een paar uitzonderingen na mogen tot zeker half juni alleen mensen die in Frankrijk wonen en hun familieleden het land in. Op 2 juni wordt besloten of en wanneer de cafés en restaurants weer open mogen. Hotels zijn officieel nooit gesloten geweest. De beslissing over campings en andere toeristische infrastructuur ligt bij de prefecten en burgemeesters. Kleine musea in ‘groene’ departementen die groen mogen vanaf maandag weer open. Wanneer de grote musea, zoals het Louvre in Parijs, heropenen is nog onduidelijk. Lees ook: Op vakantie naar Zuid-Frankrijk, maar zonder restaurants of strand, wie wil dat? Oostenrijk Het is niet verboden als toerist naar Oostenrijk te komen. Maar wie naar Oostenrijk reist, moet een negatieve uitslag van een Covid-19-test kunnen tonen die door een arts is afgegeven en niet meer dan vier dagen oud is. Voor Oostenrijkers of mensen die in het land wonen of er een tweede huis hebben, geldt die voorwaarde niet. Maar zij moeten wel twee weken thuis in quarantaine. Heel beperkt gaan er nog vluchten naar Oostenrijk. Reizen door Oostenrijk is mogelijk – ook met het openbaar vervoer, mét verplicht gezichtsmasker. Vanaf 29 mei mogen hotels weer open, cafés en restaurants kunnen vanaf 15 mei weer gasten ontvangen. Het bedienend personeel moet een mondkapje dragen. Tenzij het aantal besmettingen sterk stijgt, mogen vanaf 29 mei onder voorwaarden buitenzwembaden en campings weer openen. Duitsland Toeristen uit het buitenland mogen Duitsland niet in. Alleen binnenlands toerisme mag langzamerhand weer op gang komen, waarbij de deelstaten ieder hun eigen tempo kunnen aanhouden. Noordrijn-Westfalen zegt met Nederland en België in gesprek te zijn om toerisme over en weer mogelijk te maken. Reizen in en door Duitsland is nog gewoon mogelijk. In heel Duitsland beginnen hotels, campings en ook musea de komende dagen en weken weer open te gaan. In onder meer Nedersaksen en Noordrijn-Westfalen mogen ook restaurants onder bepaalde voorwaarden vanaf komende week weer open. Wanneer tot eventuele verdere versoepelingen zal worden besloten, is nog niet duidelijk. Maar als de ontwikkeling bij het indammen van het virus zo doorgaat, zijn vakantiereizen vanuit en naar ‘buurlanden die met de auto te bereiken zijn’ straks wellicht toch mogelijk, zei staatssecretaris voor Economische Zaken Thomas Bareiss begin deze week. De deelstaten hebben grote eigen bevoegdheden, waardoor Duitsland een lappendeken van maatregelen kent. Wie een eigen huis in Duitsland heeft krijgt geen voorkeursbehandeling. In de Duitse pers verschenen afgelopen tijd artikelen waaruit bleek dat zelfs Duitsers die naar hun Duitse buitenhuis wilden in sommige dorpen werden geweerd. Heel beperkt gaan er nog vluchten naar Duitsland. Italië Er gaan vluchten naar Italië, maar zoals overal aanzienlijk minder. Je kunt er niet vrij rondrijden met de auto. Verplaatsing mag alleen onder voorwaarden: werk, gezondheid, aantoonbare noodzaak, familiebezoek. Verplaatsing tussen de regio’s is in principe verboden, tenzij het gaat om terugkeer naar het woonadres (bijvoorbeeld studenten). Binnenlands toerisme is hierdoor ook nog niet mogelijk. Het kabinet heeft wel vakantiebonussen in het vooruitzicht gesteld: een soort coupon die je mag gebruiken om je vakantie in Italië te betalen, als manier om de toeristenindustrie te steunen. Wanneer de volgende beslissing over versoepeling van de maatregelen komt, is nog onduidelijk. Verwacht wordt dat de beperkingen voor kappers, bars en restaurants iets eerder worden versoepeld dan de eerder aangekondigde datum van 1 juni. Horeca blijft in principe tot 1 juni dicht; afhalen bij bars en restaurants is wel mogelijk, meestal op bestelling. Een enkel hotel is nog open. Vakantieparken en campings zijn ook dicht. Ook Italianen mogen nauwelijks naar hun tweede huis – formeel alleen als werkzaamheden of ander onderhoud nodig is, en dan mag je in principe niet blijven slapen. Mensen in Nederland die zitten te popelen om naar hun tweede huis te gaan, zullen nog even moeten blijven wachten. Musea gaan op 18 mei weer open, maar met afstandsregels. In de meeste gevallen betekent dit dat je van tevoren moet reserveren. ,, ,