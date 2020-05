Uit de hand gelopen consumptie

Als kind keek de Amerikaanse geobioloog Hope Jahren op de achterbank van de auto vaak uit over de eindeloze mais- en sojavelden rond haar geboorteplaats Austin, Minnesota. De opbrengst van die velden is nu drie keer hoger dan toen, schrijft ze in het boek The story of more. In 19 korte, overtuigende hoofdstukken laat Jahren zien hoe de wereld veranderde sinds haar geboorte in 1969. Ze blijft dicht bij huis, maar vertelt een verhaal over de hele wereld. Boerenland is overal gemiddeld twee keer meer gaan opbrengen dan in de jaren 70. Dankzij veelvuldig gebruik van ongediertebestrijding en ‘betere’ planten.

Hope Jahren: The story of more How we got to climate change and where to go from here Vintage Books, 208 blz. €14,99 ●●●●●

Austin, Minnesota is ook de plek waar 6 procent van de varkens die omgaan in de Amerikaanse vleesindustrie hun laatste adem uitblazen – zeven miljoen varkens per jaar die voornamelijk in blikken Spam terechtkomen. Vergeleken met haar geboortejaar brengen dieren die opgroeien voor de slacht wereldwijd nu 20 tot 40 procent meer vlees op, schrijft Jahren. Dankzij veelvuldig gebruik van antibiotica en het fokken van ‘betere’ dieren. Zo kijkt ze ook naar vis- en suikerproductie. Naar de hoeveelheid voedsel (40 procent!) die wordt weggegooid. Naar elektriciteitsverbruik en auto- en vliegverkeer. Naar smeltend ijs en stijgend water. Naar de oneerlijke verdeling van dit alles over de wereld. Soms kijkt ze even de geschiedenis in. Om vervolgens te laten zien dat in de jaren dat zij op aarde is de productie en het verbruik van alles met duizelingwekkende aantallen verveelvuldigd is, The story of more.

Het woord klimaatverandering uit de ondertitel valt amper. Jahren wil vooral laten zien dat zoveel dingen in de wereld en in Amerika in het bijzonder totaal uit de hand zijn gelopen. Alleen als we weten waar we staan, kunnen we onszelf echt afvragen of dit is waar we willen zijn, schrijft Jahren. Niet hier, concludeert ze, want ondanks al het consumeren zijn we er niet blijer op geworden.

Na 161 pagina’s uit de hand lopen, volgen 6 pagina’s met mogelijke manieren om de opwarming van de aarde te vertragen of te stoppen. Maar zelf ziet Jahren maar één echte oplossing: radicaal minder consumeren.