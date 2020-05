Tuimelaar verkiest boot

Soms lopen de verhalen van mensen en dieren in deze rubriek wat door elkaar heen.

Naam: tuimelaar Wetenschappelijke naam: Tursiops truncatus Leefplek: oceanen en zeeën wereldwijd, zowel op volle zee als langs kust. Noordelijke en zuidelijke ondersoort. Uiterlijk: grijs, spitse flippers, witte buik Lengte: 1,75 - 4 meter Eet: zeedieren, tot 7 kilo per dag Opvallend: de huid van tuimelaars kan niet tegen brak of zoet water, vandaar dat ‘Zafar’ uit Amsterdam wegmoest.

Zo is er de antropomorfiserende biologieredacteur (ondergetekende) die schreef over ‘zwangere’ reuzenpanda’s in Hongkong en werd gecorrigeerd door een lezer. (Overigens: ook reuzenpanda Wu Wen in Ouwehands Dierenpark bleek drachtig en is 1 mei bevallen). Maar er is ook het verhaal van dolfijn Zafar, die zijn vaste baai in Bretagne verliet om zeilschip Tres Hombres te volgen tot in de haven van Amsterdam. Pogingen om hem met een andere boot terug te lokken naar zee mislukten, maar zondagavond zwom Zafar de Tres Hombres weer achterna tot in de Noordzee. Waarom hij menselijk gezelschap boven dat van groepsgenoten verkiest is onbekend – normaal leven tuimelaars in groepen.