Gemarineerd lam

Nu ik veel thuis werk, maak ik graag ellenlange ovengerechten waarvan je hele huis zo lekker gaat ruiken – je zit er toch naast, dus wat kan er fout gaan? Lamsschouder op een soort Engelse Sunday Roast-achtige wijze is op dit moment mijn favoriet, maar ik ga ook dit recept, minus het bakken en plus het ovenbraden, binnenkort eens uitproberen.

Meng alle ingrediënten voor de marinade. Snijd het vlees in stukken en leg gedurende dertig à vijfenveertig minuten in de marinade. Doe wat olie in een pan en verhit op middelmatig vuur. Voeg het vlees toe en laat rustig rosé bakken. Voeg daarna de marinade toe en laat alles gedurende een minuut koken. Laat het vlees even rusten en snijd het daarna in plakken.

Snijd de rode ui in dunne ringen met de mandoline. Laat met de zuurkool marineren in een mengsel van rijstazijn en suiker. Rooster de naanbroden kort in de broodrooster en snijd het brood in stukken. Leg er wat vlees op, een beetje jus, de gepekelde rode ui en de zuurkool. Serveer als partyfood of als hoofdgerecht (als je grotere hoeveelheden maakt).

VOOR 4 PERSONEN: 250 à 300 g lamsfilet 4 naanbroden, zelfgebakken of gekocht olijfolie Voor de marinade: 1 el suiker 1 tl bloem 1 el komijn 45 ml sojasaus 30 ml rijstazijn Voor de gepekelde rode ui: 1 rode ui 3 à 4 el rijstazijn 1 tl suiker een paar lepels zuurkool (optioneel) Dagný Rós Ásmundsdóttir Roots Angèle 224 blz. € 24,99

