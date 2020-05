Sporza stilt de voetbalhonger

‘Een paard! Een paard! Mijn koninkrijk voor een paard!”, riep koning Richard de Derde tegen het einde van Shakespeare’s tragedie. Zijn eigen paard is hij verloren, voor het beslissende duel tegen Richmond had hij een nieuwe nodig.

„Een volle Kuip! Een volle Kuip! Mijn koninkrijk voor weer eens een wedstrijd in een volle Kuip!”, riep ik donderdagavond naar mijn tv. Op RTL7 had Feyenoorder Jon Dahl Tomasson net de 3-1 binnengeschoten tegen Borussia Dortmund, in de UEFA Cup-finale van 2002, vrijdag precies 18 jaar geleden.

Het is vrijdag ook twee maanden geleden dat de laatste speelronde van de Eredivisie gespeeld werd. Er volgde nog een midweekse Europese ronde die op donderdagavond 12 maart – een paar uur eerder had Rutte het thuiswerkbevel uitgesproken – iets voor twaalven ten einde kwam. „Geen idee wanneer we elkaar weer zien”, zei Fox-presentator Jan Joost van Gangelen tegen zijn analisten, waarna de camera uitging en de lange, voetballoze, leegte intrad.

Covid-19 legde sindsdien het voetbal plat en daarmee ook de tv-uitzendingen. Terwijl de voetbalhonger van sportliefhebbers met elke dag en met elke versoepeling van maatregelen toeneemt, treedt op tv inmiddels de voetbalverzadiging toe. Wat valt er nog uit te zenden?

Eindeloze hoeveelheden herhalingen. Studio Sport zond al verslagen van het EK 1988 en het WK 2014 uit, en kijkt zondag terug op de Eredivisie-ontknopingen van 2007 en 2016. Het meest te lijden van de voetballeegte heeft Fox Sports, dat op vier kanalen permanent sport uitzendt. De afgelopen twee maanden zijn tal van ‘classic matches’ eindeloos vaak herhaald.

Fox Sports is geenszins te benijden in deze voetballoze maanden. Maar is er echt geen alternatief op het repeterende aanbod?

RTL en het Belgische Sporza bewezen donderdag van wel. Op RTL7 werd de voetbalhonger iets gestild met een herhaling van de laatste Europese finale die een Nederlandse club winnend afsloot. Vanaf een lege Coolsingel – nu vanwege corona, toen vanwege de moord op Pim Fortuyn, twee dagen voor de finale – keek Bart Nolles terug op de wedstrijd, die integraal werd herhaald. Behalve de wedstrijdbeelden was het ook leuk om de oude TV Rijnmond-interviews van na de wedstrijd weer te zien, met het jongensachtig enthousiasme van de lokale verslaggevers, waaronder huidig Studio Sport-presentator Gert van ’t Hof.

Verrukkelijk was ook Sporza Retro Europees Voetbal op Eén. Het Belgische sportprogramma keek de laatste weken al terug op memorabele sportmomenten, en de komende weken naar iconische Europese voetbalwedstrijden. Donderdag trapten ze af met samenvattingen en analyses van Club Brugge – Borussia Dortmund uit 1987 en Manchester United – Real Madrid uit 2003. Vooral die laatste wedstrijd was om kwijlend van voor je tv te gaan zitten: Zidane, Beckham, een hattrick van Ronaldo de Eerste, onder leiding van de immer onfeilbare scheidsrechter Collina.

Sporza en RTL7 bewezen dat leuk terugblikken meer is dan alleen dezelfde wedstrijden opnieuw uitzenden. Je had gehoopt dat Fox dat twee maanden geleden al had beseft.

Met Richard III liep het slecht af: zonder paard verloor hij zijn duel en daarmee de troon. Voor voetballiefhebbers gloort er meer hoop. Stadionbezoek is voorlopig een utopie, maar volgende week wordt de Duitse Bundesliga hervat, en daarmee de live-uitzendingen. Het wordt tijd.