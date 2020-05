Spaanse politie arresteert man op verdenking voorbereiden aanslag

De Spaanse politie heeft vrijdag in samenwerking met de Marokkaanse autoriteiten een man opgepakt op verdenking van het voorbereiden van een aanslag in Madrid. De man zou gelieerd zijn aan terreurgroep Islamitische Staat (IS).

Het gaat om een man met de Marokkaanse nationaliteit die vermoedelijk al jaren met de terreurgroep in contact stond. Hij zou pas recent sterk zijn geradicaliseerd, zei de Spaanse politie. Via sociale media zou hij onder meer zijn afkeer van het Westen kenbaar hebben gemaakt, en zou hij over zijn contact met IS hebben geschreven. In Madrid zou hij meermaals naar mogelijke locaties voor een aanslag hebben gezocht, meldt persbureau Reuters.

De man werd opgepakt in Barcelona waar hij ook woonachtig is, schrijft de Spaanse krant El País. Zijn huis werd vrijdagochtend doorzocht. Ook de FBI werkt mee aan de operatie. Over de identiteit van de man is verder niets bekendgemaakt. Vermoedelijk had hij gereageerd op een oproep van de terreurgroep aan aanhangers om aanslagen in Europa uit te voeren, zegt de Spaanse politie.