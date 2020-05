Oude engelen

Helen Terlaak-Schüsler (75)

moeder van Andreas Terlaak (44)



„Mijn moeder is 75 maar toen ik professioneel door de lens keek, zag ik haar ineens als vrouw van twintig, hoe ze er vroeger uitgezien moet hebben. Ze straalde zo. Ze was ook wel heel blij om me te zien. Mijn ouders wonen in België. We hadden als gezin afgesproken elkaar niet te zien in deze periode. Vervolgens ging de grens dicht. Het was akelig dat het toen ook echt niet meer kon. Ik ging zelf alleen nog naar buiten voor boodschappen en opdrachten. Doordat de opdracht kwam mijn moeder te fotograferen, kon ik het voor mezelf verantwoorden toch naar haar toe te gaan. Er was een officieel Belgisch document nodig om de grens over te kunnen. Het was bijzonder ontroerend om haar weer te zien. Ook toen ik wegreed was ik geëmotioneerd. Ik had haar nooit eerder op deze manier gefotografeerd. Het maakte me zenuwachtig, normaal ben ik dat nooit meer. Ik heb lang nagedacht en veel meer foto’s gemaakt dan anders. Natuurlijk wil ik mijn moeder op haar mooist in de krant zetten.”