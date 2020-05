Mogelijk verband tussen zware geweldszaken Eindhoven

De recherche onderzoekt of tien zware geweldszaken in en rond Eindhoven verband met elkaar houden. Het gaat om twee liquidaties, vier pogingen daartoe en beschietingen van woningen en een waterpijpcafé. De politie heeft vrijdag een speciale site geopend waar burgers terechtkunnen met tips over de misdrijven, die zich tussen maart 2018 en december 2019 hebben afgespeeld.

Een van de zaken is de moord op Toon Sweegers, een 51-jarige Eindhovenaar. Hij werd ruim twee jaar geleden doodgeschoten achter het stuur van zijn geparkeerde Mercedes. Ook de liquidatie van Frank Kerssens (54), bijgenaamd Lange Frank, wordt in het onderzoek bekeken. Hij werd in april vorig jaar op klaarlichte dag op straat onder vuur genomen en overleed in het ziekenhuis. Verder kijken rechercheurs onder meer naar de beschieting van een 39-jarige vrouw uit Best, die in haar arm werd geraakt bij het buitenzetten van een kliko, en een mislukte liquidatie op een Eindhovens woonwagenkamp.

Toen de zaken afzonderlijk onderzocht werden, rees volgens de politie het vermoeden „dat er sprake is van conflicten tussen meerdere criminele netwerken”. „Informatie uit het criminele milieu” zou daarop duiden. Wat die informatie precies inhoudt, blijft op de website over de zaken onduidelijk. Een woordvoerder van de politie zegt wel dat de recherche achter de schermen over „bredere informatie” beschikt, afkomstig uit anonieme meldingen en andere inlichtingen.

Geen klassiek beeld

Of alle tien de misdrijven te maken hebben met één en dezelfde ruzie tussen groepen criminelen, is volgens de woordvoerder „lastig te duiden”. „Welke conflicten hier spelen en waarover die gaan, is niet helder.” Dat komt ook doordat de onderwereld minder overzichtelijk is dan vroeger, zegt de woordvoerder. „Het klassieke beeld van de ene groep die tegenover de andere staat, zie je niet meer. Criminelen opereren in samenstellingen die per dag wisselen.”

De recherche ziet verdere aanwijzingen dat de zaken met elkaar te maken hebben. Er kan onder meer telkens een verband gelegd worden tussen de slachtoffers en drugscriminaliteit. Sommigen waren zelf in dat milieu actief, anderen kenden er mensen of hadden familieleden die zich met drugshandel bezig hielden. Daarnaast is mogelijk bij meerdere misdrijven dezelfde dader gezien, en duikt in een aantal zaken ogenschijnlijk dezelfde scooter op.