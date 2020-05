Madagaskar hoopt de geschiedenis te veranderen

De Chinese farmacoloog Youyou Tu kreeg in 2015 een Nobelprijs voor haar ontdekking van artemisinine als medicijn tegen malaria. En zo populair is dit extract uit zomeralsem (Artemisia annua) dat er al jaren gewaarschuwd wordt tegen te eenzijdig gebruik, om resistentie van de malariaparasiet te voorkomen. Altijd combineren met een tweede middel, dat dan eventueel resistent geworden parasieten alsnog kan doden, is het dringende advies van de WHO.

Maar door de corona-epidemie en een ideetje op Madagaskar zou die medische zorgvuldigheid wel eens in duigen kunnen vallen. Vijftien jaar geleden publiceerden Chinese onderzoekers al eens een overzicht van de werking van traditionele kruidenmiddelen tegen SARS-CoV (verwant aan het nu heersende SARS-CoV-2). Vier van de dertig deden iets, in een petrischaaltje, waaronder artemisinine (niet eens als beste). Omdat reeds bekende medicijnen sneller kunnen worden toegepast dan nieuwe, meldde vorige maand het Max Planck-Insitituut in Potsdam dit mogelijk effect van het malariamedicijn verder te gaan onderzoeken.

Maar op Madagaskar gaan ze daar dus niet op wachten, zo melden uiteenlopende media als het wetenschapstijdschrift Science en de website theafricareport.com. Al op 8 april hield de jonge Malagassische president Andry Rajoelina een opvallende rede waarin hij verklaarde dat Madagaskar een kans heeft om de loop van de geschiedenis te veranderen: met een echt Malagassisch kruidenmiddel tegen Covid-19. Over de ingrediënten was Rajoelina nog onduidelijk, maar al snel werd bekend dat het om artemisinine gaat, waarvoor de grondstoffen op grote schaal in Madagaskar gekweekt worden. Vorige week herhaalde hij zijn pleidooi op tv, met naast zich een artemisia-plant en een fles artemisia-extract. Het idee bleek te zijn gekomen van de Franse organisatie La Maison de l’Artemisia die in maart brieven stuurde naar allerlei Afrikaanse regeringen.

Het initiatief van Rajoelina slaat aan. Tanzania heeft al een vliegtuig naar Madagaskar gestuurd om artemisinine-medicijnen in te slaan. Ook Congo Brazzaville en Senegal hebben contact met Rajoelina.

Maar de WHO waarschuwt dat werking helemaal niet bewezen is en dat grootscheeps gebruik de gevreesde resistentie bij de malariaparasiet kan veroorzaken. En in Science merkt Catherine Kyobutungi, van het Keniase African Population and Health Research Center, op dat als Afrikanen bang zijn om als proefkonijnen voor Covid-medicijnen te gaan fungeren ze even goed de Afrikaanse wetenschap als de westerse hebben te vrezen.

