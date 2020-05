LTO stapt uit Landbouw Collectief, kiest voor ‘lossere samenwerking’

Land- en tuinbouworganisatie LTO Nederland stapt uit het samenwerkingsverband Landbouw Collectief. Dat schrijven de voorzitters van de organisatie vrijdag in een brief aan de achterban (pdf). Volgens LTO werkt het niet om „de diversiteit” van de dertien aangesloten organisaties „in één keurslijf te persen”.

Het Landbouw Collectief werd eind vorig jaar opgericht om op te komen voor de belangen van de boeren in de aanpak van de stikstofproblematiek. „Ondanks dat de resultaten van de gezamenlijke lobby niet zijn wat we ervan gehoopt hebben, zijn er zeker stappen gezet”, schrijven de voorzitters.

LTO zegt te kiezen voor „een lossere en meer informele samenwerking”. Wel wil de organisatie blijven samenwerken met „alle partijen die constructief en op basis van gelijke doelen en waarden zich inzetten op het stikstofdossier”. Zo moeten er de komende maanden in verschillende provinciehuizen gesprekken worden gevoerd over de gevolgen van de stikstofmaatregelen voor de agrarische sector.

Achter de schermen was er binnen de lobby veel discussie, erkent ook LTO, over toon, accent, inhoud en stijl. Ideeën over het vormgeven van de belangenbehartiging „verschilden vaak fundamenteel”. „Het is tijd om de bakens te verzetten en te doen waarvoor alle belangenbehartigers zijn opgericht; leden vertegenwoordigen in de ‘buitenwereld’. Van parlement tot ministerie, van ketenpartijen tot consumenten”, aldus de organisatie.

