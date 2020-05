'Leef langzaam', zegt deze monnik met een propvolle agenda

Mediagenieker kan het bijna niet: Zuid-Koreaanse filmstudent in Californië besluit boeddhistische monnik te worden, verzamelt een miljoen Twittervolgers en wordt met zijn eerste boek – vier miljoen verkochte exemplaren – in één keer een internationale mindfulness-ster. Het overkwam Haemin Sunim (1974), de ‘megamonnik’ achter het boek Dingen die je alleen ziet als je er de tijd voor neemt.

In zijn door status geobsedeerde thuisland, vragen mensen je als eerste waar je gestudeerd hebt, schrijft Sunim. In zijn boek (dat al 146 (!) weken in de top-60 van bestverkochte boeken in Nederland zweeft) predikt hij juist het tegenovergestelde: zet je ego aan de kant, streef niet naar succes maar naar geluk. Geniet van kleine momenten, want alles is vluchtig. Laat de drang naar controle los. Oefen dankbaarheid. Leef langzamer. Je bent niet zo belangrijk als je denkt.

Een tikje paradoxaal is Sunims leven wel. Want ondanks deze ideeën bouwde hij, zijn tijd verdelend tussen Seoul en New York, een imperium op met een podcast, YouTube-kanaal en een tweede boek – een app is in de maak. Met zijn hoogleraarschap heeft hij een propvolle agenda. In een interview met radiozender NPR zei hij hierover: „In plaats van [tegen technologie te vechten] dacht ik, waarom lever ik geen betere content?”

Wie bekend is met mindfulness leest in zijn boek niet de meest baanbrekende ideeën. In acht hoofdstukken worden verschillende aspecten van het leven behandeld: vriendschap, werk, relaties. Daarbij ‘kalmerende’ illustraties voor ‘visuele pauzes’ – denk aan poppetjes die baden in een landschap van maanlicht en kersenbloesem.

Over ijdele mensen lees je: „Het eind van een sushi-rol, waar de vulling uitsteekt, is vaak lekkerder dan een mooi stukje uit het midden. Iemand die gladjes is en er goed uitziet, kan koud en afstandelijk overkomen, terwijl een doorsnee persoon zonder uiterlijk vertoon echter en aantrekkelijker is.” Om stil te staan bij de vergankelijkheid van alles adviseert hij om je gemakkelijkste houding aan te nemen – ook die wordt op een gegeven moment ongemakkelijk.

Poëtisch kan Sunim beschrijven hoe een appelpartje „het hele universum bevat”. („Appelboom, zonlicht, wolk, regen, aarde, lucht / en zweet van de teler, alles zit erin. / Vrachtwagen, benzine, markt, geld, de glimlach van de kassière, alles zit erin.”) Maar bij sommige passages wordt de haiku-vorm een trucje: zet er een enter achter en het is ‘diep’. „Zit je ergens mee? / Maak dan een wandeling in de zon. ” Ook vraag je je af hoe vernieuwend een inzicht is als: „Het leven is als een stuk pizza. / In een advertentie ziet het er heerlijk uit, / maar als we het eenmaal hebben is het niet zo lekker / als we hadden gedacht.”

Toch zijn clichés vaak waar. Dus is het nuttig bladeren door adviezen over carrièrepad, het nemen van een belangrijke beslissing of het de-escalerend communiceren met geliefden. En: Think and grow rich, het zelfhulpboek om rijk te worden, staat in de top-60 zeven posities lager.

