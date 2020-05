Dinsdag liep ik langs een ijskraam waar de klanten keurig op anderhalve meter afstand stonden, gescheiden door middel van kleurrijke bloempotjes met daarin een bordje met ‘1,5’.

Een moeder bestelt voor haar dochters een ijsje.

Dan zegt ze: „Goh, wat een leuke bloempotjes trouwens, doe mij er daar ook maar twee van. Is toch een koopje, 1 euro 50!”

