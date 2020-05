Ook de Amerikaanse tiener Jane Hassebroek heeft behoefte aan meer ruimte: „Ik heb een parkje hier in de buurt nagetekend. Dat is een plek waar ik meestal mijn vrienden van school zie, daar hangen we een beetje rond. Ik mis dat echt”, zegt ze (13) vanuit de voortuin van haar huis. „Door de lockdown voel ik me echt een beetje opgesloten in de stad, want hier in New York kun je niet echt voldoende afstand houden van anderen. Als je nu iemand in de straat tegenkomt, moet je je ineens afvragen of er wel genoeg afstand is, om rekening te houden met elkaar.”

Foto Caitlin Ochs/Reuters