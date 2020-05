Kabinet gaat vuurwerkhandelaren compenseren

Vuurwerkhandelaren die vanwege het verbod op veel soorten consumentenvuurwerk met een onverkoopbare voorraad zitten, krijgen een tegemoetkoming van de regering. Ze kunnen in elk geval 1.500 euro krijgen, schrijft staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat, D66) aan de Tweede Kamer. Voor de regeling trekt Den Haag 3 miljoen euro uit.

De compensatie is met name bedoeld voor kleine ondernemers, aldus Van Veldhoven. Zij „worden het meest getroffen” door het eind januari afgekondigde verbod. Kleine vuurwerkhandelaren „hebben geen ervaring en geen buitenlands netwerk om vuurwerk aan anderen dan particulieren te verkopen”, schrijft de bewindsvrouw. Als het budget groot genoeg is, kunnen ook voorraden met een waarde van meer dan 1.500 euro worden vergoed. De Tweede Kamer riep drie maanden geleden al op tot een compensatieregeling.

Vanaf komende jaarwisseling mogen particulieren geen vuurpijlen en knalvuurwerk meer afsteken. Slechts een kleine selectie vuurwerk, waaronder fonteinen, sommige sierpotten en grondbloemen, blijft toegestaan. Aanleiding voor het verbod was het toenemende aantal vuurwerkgerelateerde incidenten rond Oud en Nieuw. Afgelopen jaarwisseling ging het opnieuw om vele duizenden incidenten, waaronder een liftbrand in Arnhem waarbij een vader en zijn zoontje omkwamen.

