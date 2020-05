Justitie Venezuela klaagt twee Amerikanen aan voor terreur

Twee Amerikaanse oud-militairen zijn in Venezuela aangeklaagd voor terreur en samenzwering. Luke Denman (34) en Airan Berry (41) werden afgelopen weekend opgepakt, volgens het regime van Nicolás Maduro probeerden ze met een groep huurlingen een coup te plegen in opdracht van de oppositie en de Verenigde Staten.

Volgens minister van Justitie Tarek William Saab hangt de twee mannen dertig jaar celstraf boven het hoofd, schrijft persbureau AFP. In totaal zijn vanwege het veronderstelde militaire plot 31 mensen gearresteerd.

Ook heeft Venezuela een arrestatiebevel uitgevaardigd voor een derde oud-militair in de VS, de Canadees-Amerikaanse veteraan Jordan Goudreau. Die claimt dat hij met zijn beveiligingsbedrijf namens oppositieleider Juan Guaidó de militaire actie had opgezet om Maduro te kidnappen.

Justitie in Venezuela wil bovendien dat nog eens twee Venezolaanse oppositiefiguren die leven in de VS en betrokken zouden zijn bij het plan, worden uitgeleverd. Aangezien de VS het regime van Maduro niet erkennen, is de kans klein dat Washington het verzoek zal inwilligen.

Lees ook: Trump ontkent betrokkenheid bij ‘couppoging’ Venezuela

‘Invasie’

De groep huurlingen zou zijn onderschept nadat ze vanuit Colombia over zee Venezuela probeerden binnen te komen. Bij een vuurgevecht dat daarop volgde, zouden acht mensen zijn omgekomen. Volgens Maduro werd de door hem omschreven ‘invasie’ uitgevoerd in opdracht van het Witte Huis.

President Donald Trump heeft alle betrokkenheid bij de actie ontkend. Zijn minister van Buitenlandse Zaken, Mike Pompeo, zegt dat de VS proberen om de twee Amerikanen terug te halen.