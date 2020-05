Joods restaurant opnieuw vernield, verdachte opgepakt

Joods restaurant HaCarmel is vrijdagochtend opnieuw doelwit geworden vandalisme. Dat meldt Federatief Joods Nederland (FJN). Er is een ruit ingeslagen, en volgens de organisatie zou de dader een poging hebben gedaan de Israëlische vlag, te zien vanaf de straat, te stelen. De Amsterdamse politie heeft laten weten dat agenten een verdachte hebben opgepakt op de Amstelveenseweg, waar het restaurant is gevestigd.

Bij de aanhouding heeft een van de agenten pepperspray gebruikt. Het incident zou zich rond negen uur in de ochtend hebben voorgedaan. De politie laat verder nog niets weten over de aangehouden persoon. Het is niet bekend of er mensen aanwezig waren in het restaurant.

Vaker belaagd

Het koosjere restaurant HaCarmel is al vaker belaagd. Het bekendste incident stamt uit 2017: toen gooide een Palestijns-Syrische vluchteling een steen door de ruit, waarna hij de eetgelegenheid binnen kwam en de Israëlische vlag meenam. De man, Saleh A., werd veroordeeld voor vernieling en diefstal. Volgens het OM was er geen aanwijzing dat hij een terroristisch motief had voor zijn handelen. Hij zou vooral in de war zijn. „Ik had alleen die Israëlische vlag voor ogen”, verklaarde A. daar zelf over.

Zijn actie had volgens de rechters wel een „ontwrichtend” effect, en zorgde voor oproer in de samenleving en in Amsterdam.

HaCarmel werd ook meermaals met eieren bekogeld, en begin 2018 werd een steen tegen een ruit gegooid. In januari van dit jaar werd de straat te hoogte van het restaurant afgezet, omdat er een verdacht pakket was aangetroffen. Dat bleek uiteindelijk niets gevaarlijks te zijn.

Correctie (8 mei 2020): de eerste kop boven dit artikel luidde ‘Joods restaurant voor tweede keer vernield’. Dat is niet correct, omdat het restaurant HaCarmel vaker dan twee keer doelwit van vandalisme is geweest. In het stuk hierboven is dat aangepast.