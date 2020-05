Influencer wilde „de hypocrisie van Marokkaanse mannen” aantonen en veroorzaakt jacht op homo's

Het was zijn zus die hem herkende in de Facebook-groep. Daar werd een screenshot gedeeld van een chatgesprek op Grindr, een datingapp voor homo’s, mét foto. Háár broer, homo? Ze vertelde het meteen aan haar vader. Die sloeg zijn zoon in elkaar en gooide hem daarna het huis uit. Zonder geld, zelfs zonder schoenen.

Huilend belde de 17-jarige jongen, die anoniem wil blijven uit angst voor nog meer geweld, zijn vrienden op. Hij wordt nu door hen opgevangen in een buitenwijk van Casablanca. Hij krijgt eten en kleding van ze. „Maar mijn hoofd is de weg kwijt”, zegt hij via WhatsApp.

De Marokkaanse homogemeenschap leeft sinds kort onder continue spanning. Tientallen mannen zijn de afgelopen weken op internet ‘geout’, publiekelijk als homo kenbaar gemaakt. Daarop zijn sommigen uit huis gezet, door hun familie van de buitenwereld afgesloten of simpelweg verdwenen. Een enkeling zou zelfmoord hebben gepleegd, zeggen activisten.

Beauty-vlogster

Het verse anti-homo-sentiment is toe te schrijven aan de bekende Marokkaanse transgender influencer Naoufal Moussa, die sinds kort bekendstaat als Sofia Talouni. De beauty-vlogster heeft een groot bereik opgebouwd in Marokko, vooral sinds ze onlangs onbeschaamd over seks begon te praten.

Halverwege april nodigde ze mensen uit om met haar live te gaan op haar Instagram-account, zegt Charafe Ennaji (40) vanuit Marokko, die Talouni persoonlijk kent, „om ze vervolgens te confronteren met de vraag: ben je homo? Ze liet foto’s van hen zien waaruit dat zou blijken.”

Talouni kreeg veel kritiek, maar ze sloeg nog harder terug. Op 13 april riep ze in een boze Instagram-video haar ruim 600.000 volgers op gaydatingapps Planet Romeo, Grindr en Hornet te downloaden en nepprofielen aan te maken. „Deze apps laten zien wie zich dicht bij je bevindt. Op 100, 200 meter, misschien zelfs 1 meter afstand, naast je in de woonkamer. Het kan je man zijn in de slaapkamer, je zoon in de badkamer.”

Enkele dagen later verwijderde Facebook haar Instagram- en Facebookaccount, omdat het outen van mensen „de lhbt-gemeenschap in gevaar brengt”, aldus een verklaring. Delen van de video gaan echter nog rond op internet.

Hypocrisie

Later zei Talouni met haar actie „de hypocrisie van Marokkaanse mannen” te willen aantonen. Ze woont zelf in Turkije, waar lhbt’ers onlangs ook werden aangevallen in een preek van een hoge imam, maar waar het over het algemeen makkelijker is voor je homoseksualiteit uit te komen.

Talouni droeg haar volgers niet op om de mannen publiekelijk te outen, toch gebeurde dat. In besloten Facebookgroepen werden screenshots van de datingapps gedeeld, vaak met homofobische teksten erbij.

Ook Ennaji’s foto’s verschenen in de groepen. Hij krijgt sindsdien een stortvloed aan haatreacties binnen, zegt hij. Die ontvangt hij wel vaker – hij zegt niet publiekelijk dat hij homo is, maar omdat hij de eerste professionele mannelijke buikdanser is in het land, „vermoedt iedereen het” – maar nu is de stroom haatberichten onophoudelijk, zegt Ennaji, en bovendien heftiger.

Branden in de hel

Hij stuurt screenshots door van dreigementen die hij kreeg. Foto’s van hem, vaak buikdansend, met teksten dat hij moet „branden in de hel” en dat hij het „niet waard is om te leven”. Vorige week werd Ennaji, onderweg naar de supermarkt, aangevallen op straat, zegt hij. Een parkeerwachter die hem al jaren kent, moest hem beschermen.

Mannen die nu uit de kast worden getrokken zijn extra kwetsbaar zegt Nassiri Belaraj, directeur van de Nederlandse organisatie Pink Marrakech. „Huiselijk geweld is nu een groot risico.” Tijdens de ramadan, die duurt tot 23 mei, zitten veel families thuis, en vanwege de lockdown (zeker nog tot 20 mei) moeten Marokkanen zo veel mogelijk binnen blijven.

Hoewel privacyschendingen in Marokko bij wet verboden zijn is het lastig ermee naar de politie te gaan. Artikel 489 verbiedt „obscene of onnatuurlijke handelingen met een persoon van hetzelfde geslacht”. Overtreders kunnen tot drie jaar celstraf krijgen. Human Rights Watch roept Marokko op homoseksualiteit te decriminaliseren. Persbureau AFP schrijft dat de Marokkaanse politie een vooronderzoek heeft ingesteld naar „aanzetten tot haat en discriminatie”.

Nepprofielen

Enkele dagen na de video waarschuwde de app Planet Romeo zijn 41.000 gebruikers in Marokko voor de nepprofielen, laat ‘head of community’ Sven Voges weten. Het besloot ook alle profielen die sinds 12 april in Marokko waren aangemaakt te verwijderen en het is even niet mogelijk nieuwe aan te maken. „Een drastische maatregel, maar het belangrijkste voor ons is om onze gebruikers te beschermen”, aldus Voges. Grindr zegt ook een waarschuwing te hebben gestuurd.

Al met al is de bewegingsruimte voor homomannen in Marokko nog kleiner geworden. „We hebben geen bars, disco’s of cruisingplekken”, zegt buikdanser Ennaji. „We hebben alleen de apps om elkaar te ontmoeten. En die vrijheid is ons nu ook afgenomen.”