Een nieuwe carrière na de crisis

Veel mensen denken in deze periode na over hun loopbaan. Kan ik straks nog het zelfde werk doen als voor de crisis? Wil ik dat eigenlijk wel? En als er dingen moeten veranderen, hoe pak ik dat dan aan? Vijf praktische adviezen.

Doe het niet alleen

Volgens loopbaanonderzoeker en London Business School-hoogleraar Herminia Ibarra is de huidige crisis een prima moment om na te denken over je loopbaan. Maar wat niet werkt, zegt zij, is introspectie in je eentje. Dat leidt vaak tot dagdromen die je kansen op nuttig werk niet vergroten. Zelfreflectie is effectiever als je hardop wensen en ideeën uitwisselt met andere mensen. Hun vragen, ideeën en eigen ervaringen helpen je om jouw verhaal op orde te krijgen.

Vraag: wat wil ik behouden?

Na de persconferentie over de versoepeling van de coronamaatregelen ging het gesprek bij ons thuis over de vraag: wat willen we straks graag vasthouden? Een paar highlights: het duidelijke dagschema dat we hanteerden in de afgelopen weken; ’s avonds vrij; meer tijd samen als gezin.

Een vraag die ik mijzelf ook regelmatig stel: hoe ziet een goede werkweek eruit? Een waarderende blik op het recente verleden – in de agenda de mooie dingen terugvinden – helpt mij wensen te formuleren voor de nabije toekomst.

Zelfreflectie is effectiever als je hardop wensen en ideeën uitwisselt met anderen

Zoek een fris perspectief

Af en toe ga ik aan mijn bureau zitten met een leeg blaadje papier en de vraag: als ik nu helemaal opnieuw zou moeten beginnen met werken, wat zou ik dan doen? Soms helpt dit en noteer ik nieuwe ideeën. Vaak is de uitkomst niet zo verrassend.

Volgens Ibarra is het dan slim je weak ties in te schakelen, de mensen die je wel kent, maar al een tijdje niet hebt gesproken. Zij bieden vaak een beter, fris perspectief op jou en je loopbaan. Omdat ze in een andere omgeving functioneren dan jijzelf en jouw strong ties, de mensen die je dagelijks spreekt.

Maak een virtuele testrit

Ideeën verzinnen is waardevol, maar testen, uitproberen en experimenteren is minstens zo belangrijk. Hoe doe je dat vanuit huis? Hoe maak je een virtuele testrit in je mogelijke nieuwe loopbaan? Een paar suggesties.

Schrijf scenario’s uit: hoe ontwikkelt je leven zich vanaf nu, als je besluit afslag A te nemen. En wat gebeurt er als je oprit B kiest? Leuk om samen met je partner of vrienden te onderzoeken. Wat ook werkt: interview mensen die nu het werk doen waar jij aan denkt. Of benader mensen die recent een switch hebben gemaakt en vraag naar hun ervaringen.

Ontwikkel een tweede spoor

De meeste mensen die een switch willen maken, ontwikkelen naast hun huidige werk een tweede spoor. Ze investeren in kennis, vaardigheden en relaties waarmee ze zich voorbereiden op een volgende stap. Bij dezelfde werkgever of elders.

Met het enorme aanbod aan online cursussen is dit nu makkelijker dan ooit. Veel universiteiten hebben hun gratis aanbod uitgebreid tijdens de coronacrisis. Wie dat wil, kan vandaag kosteloos starten met colleges aan Harvard, Yale of Stanford, bijvoorbeeld via Coursera.org.

Ben Tiggelaar schrijft wekelijks over persoonlijk leiderschap, werk en management.