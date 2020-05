Dit zijn de indrukwekkendste foto’s van deze week

Bevallen ten tijde van de coronapandemie is voor (vermoedelijk) besmette aanstaande moeders geen pretje. In Wuhan, waar deze foto is genomen, kreeg deze vrouw, die vermoedelijk besmet is met het virus, een keizersnede. Haar baby ligt in de armen van een volledig ingepakte vroedvrouw. Deze foto is al van maart maar werd in deze week voor Moederdag, de dag waarop moeders in het zonnetje worden gezet, vrijgegeven.

Foto Yuan Zheng/ EPA