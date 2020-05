De vijf lessen na acht weken thuisonderwijs

Er is de afgelopen weken heel veel kennis opgedaan over online onderwijs. Die zal niet verloren gaan nu de scholen weer (gedeeltelijk) opengaan. Hoewel de meeste leraren en kinderen inzien dat fysieke nabijheid belangrijk is in het onderwijs, hebben ze ook de voordelen van digitale lessen ingezien: soms is het efficiënter. De verwachting is dat een deel van de ingezette middelen tot de standaard gereedschapskist van leraren gaat behoren.

Wilde de digitalisering van het onderwijs jarenlang niet echt op gang komen, door de coronacrisis moesten scholen noodgedwongen opeens héél snel handelen. Zelfs leraren die tot voor kort al bang waren voor het digibord moesten aan de slag met digitaal lesmateriaal en videogesprekken. Zo zorgde het coronavirus voor een stroomversnelling van lange processen waar eerst vooral over vergaderd werd. Er werd instructie gegeven via Teams, hele schoolklassen spraken elkaar dagelijks via Google Hangouts. Er zijn zelfs examens gemaakt via internet.

Als de coronacrisis één ding duidelijk heeft gemaakt, is het wel het belang van een goed functionerende publieke sector. Van stevige schooldirecteuren en betrokken leraren. Zij stampten in een mum van tijd een over het algemeen goed functionerend systeem van online onderwijs uit de grond. Daardoor konden verreweg de meeste leerlingen zoveel mogelijk lessen volgen. Onderwijs, is de conclusie na acht weken, kun je niet overlaten aan ouders. Die zagen nu ook, vaak voor het eerst, dat lesgeven een vak is waar veel kennis, liefde en geduld voor nodig is.

In de maanden vóór corona gingen leraren massaal de straat op om te demonstreren voor meer salaris, minder werkdruk én meer respect. Met dank aan corona lijkt ook dat laatste redelijk gelukt. Want net als verpleegkundigen bleken leraren al snel onmisbaar. Er werden schoolhekken volgehangen met spandoeken vol liefdesbetuigingen aan de juffen en de meesters en vice versa: ‘Wij missen jullie!’.

Zonder school neemt de ongelijkheid toe

Door corona werden de verschillen in de thuissituatie van kinderen ineens pijnlijk zichtbaar. Thijs Bol, socioloog aan de Universiteit van Amsterdam, deed onderzoek naar het effect van deze periode van thuisonderwijs op de ongelijkheid tussen kinderen. In de maand april stuurde hij vragenlijsten naar 768 ouders met in totaal 1.318 kinderen in het basis- en voortgezet onderwijs. De eerste resultaten laten een groot verschil zien in de mate waarin ouders hielpen bij schoolwerk.

De verschillen zijn terug te voeren op de sociaal-economische positie van ouders. Simpel gezegd: hoe hoger opgeleid de ouder, hoe beter het kind werd begeleid. Dat is, benadrukt Bol, geen onwil van de lager opgeleide ouders. „Alle ouders vinden het belangrijk dat hun kind goed z’n best doet voor school, maar ze zijn er niet allemaal toe in staat. Omdat de stof te moeilijk is, of omdat ze de taal niet machtig zijn. Het is onmacht.”

Hij verwacht dat de zes weken afstandsonderwijs (en minimaal tien weken voor middelbare scholieren) effect hebben op de leerprestaties en dat het de toch al groeiende ongelijkheid tussen scholieren zal vergroten. „We weten uit internationaal onderzoek dat korte periodes in de zomervakantie al tot grote verschillen leiden: kinderen uit hogere milieus leren dan bij, kinderen uit lagere milieus juist niet. Wat we nu al zeker weten over de afgelopen periode is dat er heel grote verschillen zijn in hoe kinderen thuis zijn begeleid bij hun schoolwerk.”